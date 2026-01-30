Persita Tangerang Menanjak, Persija Jakarta Tetap Percaya Diri

Jumat, 30 Januari 2026 – 11:30 WIB

jpnn.com - Persita Tangerang akan mendapat lawan tangguh saat menjamu Persija Jakarta pada pekan ke-19 Super League 2025/26.

Tim tamu datang ke Indomilk Arena dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih hasil positif pada laga sebelumnya.

Bek Persija Rio Fahmi menegaskan target timnya tidak berubah, yakni membawa pulang poin maksimal dari Tangerang.

Kemenangan 2-0 atas Madura United pada pekan lalu menjadi modal penting bagi Macan Kemayoran untuk menjaga tren positif.

Menurut Rio, performa solid di sektor belakang bukan terjadi secara instan.

Dia menilai kerja sama, komunikasi, serta kedisiplinan antarpemain menjadi faktor utama yang harus terus dijaga.

"Dari sisi persiapan, semua berjalan lancar. Seperti yang sudah disampaikan Coach Mauricio (Souza, red), kondisi tim dalam keadaan siap untuk pertandingan besok," ucap Rio.

Pemain bernomor punggung dua itu menyadari Persita bukan lawan yang mudah.