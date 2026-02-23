Persita Tangerang Tampil Berkarakter Lawan Persib Bandung, tapi 1 Hal Ini Jadi Pembeda

jpnn.com - Persita Tangerang tampil disiplin dengan pertahanan rapat saat bertandang ke markas Persib Bandung pada pekan ke-22 BRI Super League 2025/2026.

Namun, solidnya lini belakang yang dibangun Persita akhirnya runtuh pada menit ke-50 dan membuat mereka pulang dengan tangan kosong.

Tim berjuluk Pendekar Cisadane itu harus menelan kekalahan 0-1 pada laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (22/2/2026).

Pelatih Persita Carlos Pena tak bisa menutupi rasa kecewanya. Dia menilai anak asuhnya telah tampil disiplin, berkarakter, dan menjalankan strategi dengan baik sepanjang pertandingan.

"Sangat disayangkan kami tidak bisa pulang setidaknya dengan satu poin. Menurut saya, para pemain pantas mendapatkannya."

"Kami datang ke sini untuk bermain dengan karakter dan kepribadian yang jelas," kata Pena, dikutip Senin (23/2).

Menurut pelatih asal Spanyol tersebut, pendekatan permainan yang diterapkan Persita sejatinya cukup untuk mencuri poin dari markas Persib.

Namun, satu kelengahan dalam situasi bola mati harus dibayar mahal.