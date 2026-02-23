Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persita Tangerang Tampil Berkarakter Lawan Persib Bandung, tapi 1 Hal Ini Jadi Pembeda

Senin, 23 Februari 2026 – 12:47 WIB
Persita Tangerang Tampil Berkarakter Lawan Persib Bandung, tapi 1 Hal Ini Jadi Pembeda - JPNN.COM
Pelatih Persita, Carlos Pena (kiri). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Persita Tangerang tampil disiplin dengan pertahanan rapat saat bertandang ke markas Persib Bandung pada pekan ke-22 BRI Super League 2025/2026.

Namun, solidnya lini belakang yang dibangun Persita akhirnya runtuh pada menit ke-50 dan membuat mereka pulang  dengan tangan kosong.

Tim berjuluk Pendekar Cisadane itu harus menelan kekalahan 0-1 pada laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (22/2/2026).

Baca Juga:

Pelatih Persita Carlos Pena tak bisa menutupi rasa kecewanya. Dia menilai anak asuhnya telah tampil disiplin, berkarakter, dan menjalankan strategi dengan baik sepanjang pertandingan.

"Sangat disayangkan kami tidak bisa pulang setidaknya dengan satu poin. Menurut saya, para pemain pantas mendapatkannya."

"Kami datang ke sini untuk bermain dengan karakter dan kepribadian yang jelas," kata Pena, dikutip Senin (23/2).

Baca Juga:

Menurut pelatih asal Spanyol tersebut, pendekatan permainan yang diterapkan Persita sejatinya cukup untuk mencuri poin dari markas Persib.

Namun, satu kelengahan dalam situasi bola mati harus dibayar mahal.

Pelatih Persita Carlos Pena mengomentari kekalahan timnya dari Persib Bandung dengan skor 1 - 0.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persita  Persib  Persita Tangerang  carlos pena  Super League 
BERITA PERSITA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp