JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persita Tangerang vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Datang dengan Senjata Baru

Jumat, 30 Januari 2026 – 09:52 WIB
Persita Tangerang vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Datang dengan Senjata Baru
Suporter Persija Jakarta. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Persita Tangerang akan menghadapi tantangan berat saat menjamu Persija Jakarta pada pekan ke-19 BRI Super League 2025/26.

Tuan rumah tengah berada dalam tren positif, tetapi Macan Kemayoran datang ke Indomilk Arena dengan kekuatan yang  makin lengkap.

Pertandingan Persita vs Persija dijadwalkan berlangsung di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, Jumat (30/1/2026), pukul 15.30 WIB.

Persija membawa tambahan amunisi baru yang berpotensi memberi warna berbeda pada komposisi tim.

Empat pemain anyar kini telah bergabung penuh bersama Persija.

Dua di antaranya, bahkan telah merasakan atmosfer pertandingan, yakni Fajar Fathurrahman dan Alaeddine Ajaraie.

Adapun duel melawan Persita berpeluang menjadi momen debut bagi Paulo Ricardo dan Shayne Pattynama yang dinilai telah siap tampil.

Kedua pemain tersebut mengikuti seluruh rangkaian latihan tim selama sepekan terakhir di Persija Training Ground, Bojongsari.

TAGS   Persija  Persita  Persija Jakarta  Persita vs Persija  Shayne Pattynama  Super League 
