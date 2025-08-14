Close Banner Apps JPNN.com
Persita vs Persebaya: Bentrok Dua Tim yang Tersayat Kekalahan

Kamis, 14 Agustus 2025 – 13:25 WIB
Persita vs Persebaya: Bentrok Dua Tim yang Tersayat Kekalahan
Duel Persebaya Surabaya (jersei hijau) vs PSIM Yogyakarta (jersei birum muda) di pekan pertama BRI Super League. Foto: ILeague.

jpnn.com - Laga menarik tersaji di pekan kedua BRI Super League 2025/26. Persita Tangerang akan menjamu Persebaya Surabaya di Indomilk Arena, Tangerang, Sabtu (16/8/2025).

Menurut jadwal, Persita akan menjamu Persebaya di Indomilk Arena, Tangerang, Sabtu (16/8/2025).

Bentrok Dua Tim Terluka

Kedua tim sama-sama datang dengan misi bangkit. Persita baru saja menelan kekalahan telak 0-4 saat bertamu ke markas Persija Jakarta. Sementara itu, Persebaya secara mengejutkan tumbang 0-1 dari tim promosi, PSIM Yogyakarta.

Pelatih Persebay Eduardo Perez mencoba berbesar hati menyikapi hasil pahit tersebut. Pria asal Spanyol itu memilih melihat sisi positif dari laga melawan PSIM.

"Tentu saja saya sangat kecewa (kalah). Namun di sisi lain, ada gambaran permain yang saya inginkan di babak pertama,” ujarnya.

"Kami harus terus berusaha. Saya sangat bangga terhadap kerja keras pemain," tandasnya.

Dari kubu Persita, pelatih Carlos Pena juga menegaskan bahwa timnya harus segera melupakan kekalahan dari Persija. Entrenador asal Spanyol itu meminta anak asuhnya fokus penuh pada laga melawan Persebaya.

"Kami ingin bangkit dan memulai memikirkan laga selanjutnya,” ujarnya.



