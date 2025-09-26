Persita vs Persib, Bojan Hodak Siap Rombak Starting XI Maung Bandung

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung akan berhadapan dengan Persita Tangerang pada lanjutan BRI Super League 2025/26 di Stadion I Wayan Dipta, Bali, Sabtu (27/9) malam.

Persib Bandung menargetkan membawa pulanh poin maksimal pada pertandingan besok malam, sebelum terbang ke Bangkok, Thailand, untuk berlaga di AFC Champions League Two (ACL 2).

Jadwal pertandingan yang padat membayangi para pemain Persib Bandung. Sebagai antisipasi, Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menyiapkan sejumlah rencana, salah satunya rotasi pemain.

Besar kemungkinan, 11 pemain pertama yang diturunkan Hodak di laga besok tak akan sama dengan pekan sebelumnya ketika melawan Arema FC.

“Kami akan melakukan rotasi di laga ini, tetapi kami juga sudah lebih baik di pertandingan ke pertandingan lainnya,” kata Hodak dalam konferensi pers pralaga, Jumat (26/9).

Menurut Hodak, Persita Tangerang punya persiapan yang lebih matang ketimbang timnya.

Maung Bandung hanya punya waktu tiga hari menuju laga pekan ke-7, dan pada 1 Oktober mereka langsung melawan Bangkok United di babak fase grup G ACL 2.

Karena itu, juru taktik asal Kroasia tersebut memprediksi laga ini akan berjalan sulit buat anak asuhnya.