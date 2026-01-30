Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persita Vs Persija: Kapten Toha Sebut Nama Shayne Pattynama

Jumat, 30 Januari 2026 – 09:35 WIB
Persita Vs Persija: Kapten Toha Sebut Nama Shayne Pattynama - JPNN.COM
Kapten Persita Tangerang Muhammad Toha

jpnn.com - TANGERANG - Kapten Persita Tangerang Muhammad Toha memastikan timnya mewaspadai semua pemain Persija Jakarta tanpa terkecuali.

Persita dan Persija bentrok pada pekan ke-19 Super League di Indomilk Arena, Jumat (30/1) sore WIB.

Satu nama yang berpotensi berjumpa langsung dengan sang kapten adalah pemain baru Persija, Shayne Pattynama.

Baca Juga:

“Saya tahu, semua tahu dia (Shayne Pattynama) pemain bagus. Namun, semua pemain Persija wajib diwaspadai. Jadi, kami harus lebih fokus untuk itu,” ujar Toha.

Tim tamu Persija datang ke laga ini dengan berada di peringkat ketiga klasemen sementara dengan raihan 38 poin.

Sementara itu, Persita ada di posisi kelima dengan raihan 32 poin.

Baca Juga:

Selisih enam poin tersebut membuat pertemuan ini diprediksi akan berlangsung dengan ketat bagi kedua tim dalam persaingan menuju papan atas.

“Kami sebagai pemain akan berusaha mengikuti apa yang pelatih inginkan untuk laga melawan Persija. Harapannya, kami mau ambil tiga poin di kandang sendiri dan di depan Persita Fans,” kata Toha.

Laga pekan ke-19 Super League Persita vs Persija di Indomilk Arena, Jumat sore ini. Lima vs tiga.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persita vs Persija  Super League  klasemen Super League  Persita  Persija  Muhammad Toha  Shayne Pattynama 
BERITA PERSITA VS PERSIJA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp