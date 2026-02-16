Persita vs PSBS Biak: Pendekar Cisadane Membalikkan Keadaan, Hajar Laskar Badai Pasifik 2-1

jpnn.com - JAKARTA - Laga Persita Tangerang vs PSBS Biak pekan ke-21 BRI Super League 2025/026 di Indomilk Arena, Kabupaten Tangerang, Senin (16/2), berakhir dengan kemenangan Pendekar Cisadane 2-1. Pada laga itu, Persita bangkit dari ketertinggalan untuk menumbangkan PSBS Biak.

Persita yang menguasai jalannya pertandingan mendapat banyak peluang emas pada pertandingan itu. Namun, penyelesaian yang kurang baik di babak pertama membuat mereka tidak mampu menjebol gawan PSBS Biak yang dikawal Kadu.

Justru PSBS yang bertindak sebagai tim tamu mampu mengejutkan tim tuan rumah. Tim berjuluk Laskar Badai Pasifik itu memimpin 1-0 di penghujung babak pertama melalui gol Ruyery Blanco, yang berawal dari serangan balik yang dipimpin Ilham Udin.

Tertinggal satu gol membuat Pelatih Persita Carlos Pena melakukan perubahan setelah turun minum. Dia memasukkan dua pemain sekaligus untuk mengubah permainan, yakni Eber Bessa dan Charisma Fathoni untuk menggantikan Ramon Bueno dan Zulfan Mukti.

Pergantian yang dilakukan Pena berbuah manis. Kerja sama Ahmad Nur Hardianto dengan Bessa membuat Persita mendapat hadiah penalti pada menit ke-62.

Namun, Bessa yang maju sebagai algojo gagal menuntaskan tugasnya setelah tembakannya ditebak oleh Kadu pada menit ke-68. Beruntungnya, beberapa detik berselang, bola yang dibawa pemain PSBS direbut oleh pemain Persita, yang kemudian diberikan kepada Rayco Rodriguez.

Pemain asal Spanyol itu melakukan gerakan tipu sebelum menembak untuk menaklukkan Kadu. Skor berubah menjadi 1-1.

Pendekar Cisadane mendapat angin kedua. Tak sampai dua menit, mereka berbalik unggul dengan skor 2-1 pada menit ke-70 ketika Hardianto menanduk bola. Kadu dalam momen ini sanggup menjangkau sundulan pemain bernomor punggung 9 itu, namun bola tetap masuk ke gawang.