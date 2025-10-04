Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persita Vs Semen Padang 2-0, Cek Klasemen Super League

Sabtu, 04 Oktober 2025 – 21:13 WIB
Persita Vs Semen Padang 2-0, Cek Klasemen Super League - JPNN.COM
Ilustrasi BRI Super League. Foto: IG dewaunitedfc

jpnn.com - TANGERANG – Persita Tangerang menduduki anak tangga kedua klasemen BRI Super League setelah mengalahkan Semen Padang, Sabtu (4/10) malam WIB.

Duel Persita vs Semen Padang di Indomilk Arena, Tangerang, merupakan laga tunda pekan ke-4.

Persita si Pendekar Cisadana menang 2-0.

Baca Juga:

Gol dicetak Bae Sin Yeong pada menit ke-25 dan Ahmad Hardianto di menit ke-73.

Baca Juga:

Tuan rumah tampil lebih cantik, rapi saat transisi. Sementara itu, Semen Padang tampak bermain lambat dan sering tak akurat.

Ini kemenangan ke-4 secara beruntun buat Persita setelah pada tiga laga sebelumnya mengalahkan PSM Makassar 2-1, menang 2-1 dari Persijap Jepara, dan 2-1 vs Persib Bandung.

Persita Tangerang mencatatkan kemenangan ke-4 beruntun dan berada di urutan kedua klasemen Super League.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persita Vs Semen Padang  Persita  klasemen Super League  BRI Super League  Super League  BRI 
BERITA PERSITA VS SEMEN PADANG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp