JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Persita Vs Semen Padang di Tangerang Resmi Ditunda

Sabtu, 30 Agustus 2025 – 18:59 WIB
Persita Vs Semen Padang di Tangerang Resmi Ditunda - JPNN.COM
Pemain Persita Tangerang melakukan latihan. Ilustrasi Foto: ANTARA/Instagram/@persita.official

jpnn.com, JAKARTA - Pertandingan Persita Tangerang vs Semen Padang yang seharusnya digelar di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, Minggu (31/8) resmi ditunda.

Mengutip laman resmi I.League, Sabtu, operator kompetisi BRI Super League 2025/2026 mengeluarkan surat resmi dengan nomor: 1280/LI-COR/VIII/2025, mengenai penundaan laga pekan keempat BRI Super League ini.

I.League menjelaskan ada beberapa aspek yang menjadi pertimbangan untuk pada akhirnya menunda pertandingan ini dimulai dari regulasi Kompetisi BRI Super League 2025/2026 Pasal 23 ayat 6 tentang jadwal pertandingan.

Selanjutnya penundaan ini juga tidak terlepas dari rekomendasi Polda Banten terkait pelaksanaan laga Persita vs Semen Padang FC dan ditambah permohonan resmi dari Persita Tangerang untuk penundaan pertandingan.

Berdasarkan hasil kajian dan kondisi di lapangan yang dinilai tidak kondusif, I.League secara resmi menunda pertandingan tersebut hingga pemberitahuan lebih lanjut.

Sehubungan dengan keputusan ini, I.League mengimbau kepada klub tuan rumah, Persita Tangerang untuk segera berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku.

I.League menuliskan mereka berkomitmen untuk selalu mengedepankan aspek keamanan, kenyamanan, dan kelancaran jalannya kompetisi.

Jadwal terbaru pertandingan akan diumumkan setelah koordinasi lebih lanjut dengan pihak terkait.

Operator kompetisi BRI Super League 2025/2026 mengumumkan laga Persita Vs Semen Padang di Tangerang ditunda.

