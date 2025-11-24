Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Persoalan di PBNU Hanya Perbedaan Pandangan, Tak Terkait Politik

Senin, 24 November 2025 – 14:05 WIB
Persoalan di PBNU Hanya Perbedaan Pandangan, Tak Terkait Politik - JPNN.COM
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya. Foto: dokumentasi PBNU

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengaku tidak melihat unsur politis dari gonjang-ganjing di internal organisasi para nahdiyin itu.

Dia berkata demikian demi menjawab pertanyaan awak media dalam konferensi pers di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Minggu (23/11) malam.

"Unsur politis itu orang bisa khawatir, tetapi unsur politis apa? Dengan analisa seperti apa? Ini semuanya enggak jelas," kata Gus Yahya dikutip Senin (24/11).

Baca Juga:

Diketahui, polemik di PBNU muncul setelah terbit Risalah Rapat Harian Syuriyah PBNU pada Kamis lalu (20/11) di Hotel Aston City, Jakarta.

Rapat berlangsung pada 17.00 hingga 20.00 WIB yang dipimpin Rais 'Aam Syuriyah PBNU KH Miftachul Achyar.

Risalah rapat menghasilkan keputusan agar Ketum PBNU KH Yahya Cholil Staquf mundur dari jabatan paling lambat setelah risalah terbit.

Baca Juga:

Risalah rapat itu juga memuat antisipasi jika Gus Yahya tidak mau mundur sebagaimana tenggat yang ditentukan Syuriyah PBNU.

Gus Yahya mengatakan dalam dinamika organisasi selalu muncul dugaan kepentingan politik yang menyertai.

Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf menilai persoalan di organisasinya hanya terjadi karena perbedaan pendapat, bukan ada kepentingan politik.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PBNU  Konflik Internal  Yahya Cholil Staquf  Ketum PBNU  Gus Yahya  Nahdlatul Ulama 
BERITA PBNU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp