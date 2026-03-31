Personel Manggala Agni Gugur saat Padamkan Karhutla di Bengkalis

jpnn.com - Seorang personel Regu 4 Manggala Agni Daops Siak, Muharmizan (44) meninggal dunia saat menjalankan tugas pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Desa Palkun, Kecamatan Bengkalis, Senin (30/3/2026).

Informasi yang dihimpun menyebutkan, peristiwa bermula saat tim Satuan Tugas (Satgas) Karhutla melaksanakan kegiatan pemadaman kebakaran lahan sejak pagi hingga sore hari.

Setelah kegiatan selesai, seluruh personel kembali ke basecamp untuk beristirahat.

Pada malam harinya, saat kegiatan makan bersama, Muharmizan tiba-tiba mengalami gangguan kesehatan yang diduga akibat serangan jantung.

Rekan-rekannya segera memberikan pertolongan dan membawa korban ke RSUD Bengkalis untuk mendapatkan penanganan medis.

Namun, setibanya di rumah sakit dan setelah dilakukan upaya penanganan secara maksimal oleh tim medis, korban dinyatakan meninggal dunia.

“Kami menyampaikan turut berdukacita atas gugurnya personel Manggala Agni, saat menjalankan tugas memadamkan karhutla semoga menjadi amal ibadah untuk almarhum,” kata Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Saleh Siregar Selasa (31/3).

Rencananya, jenazah almarhum akan segera dibawa ke rumah duka di Kampung Rempak, Kecamatan Sabak Auh, Kabupaten Siak, untuk disemayamkan dan dimakamkan.