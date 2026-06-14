Personel Polda Sumsel Kembali Ukir Prestasi, Bripda Ade Raih Juara di Bromo KOM 2026

jpnn.com, PALEMBANG - Personel Polda Sumsel kembali menorehkan prestasi membanggakan di kancah olahraga nasional.

Kali ini, Bripda Ade Agung Dian Tara, personel Direktorat Samapta Polda Sumsel sukses menunjukkan kemampuan terbaiknya dengan menaklukkan tanjakan ekstrem Gunung Bromo dan keluar sebagai juara pada ajang bergengsi Bromo KOM (King of Mountain) 2026 yang digelar di Jawa Timur.

Dalam kompetisi balap sepeda yang dikenal sebagai salah satu tantangan paling berat di Indonesia tersebut, Bripda Ade meraih juara 1 kategori TNI/Polri Man Under 39 Tahun.

Baca Juga: Jatanras Polda Sumsel Ringkus Dua Pencuri Mesin Penggiling Ikan

Ajang yang dikenal luas dengan julukan sebagai 'naik hajinya para cyclist' itu bukan perlombaan biasa.

Tahun ini, Bromo KOM memasuki penyelenggaraan ke-12 dan diikuti sekitar 1.000 pesepeda dari 319 komunitas, 121 kota, 26 provinsi, serta 14 negara.

Rute yang ditempuh juga terkenal ekstrem dengan finis di kawasan Wonokitri, lereng Gunung Bromo.

Wakil Ketua Cabang Olahraga Sepeda Polda Sumsel AKBP Ahmad Budi Martono mengungkapkan capaian tersebut menunjukkan pembinaan atlet sepeda di lingkungan Polda Sumsel terus berkembang dan mampu bersaing dengan atlet-atlet terbaik dari berbagai daerah maupun negara lain.

"Ini bukan hanya prestasi pribadi Bripda Ade, tetapi juga kebanggaan bagi Polda Sumsel dan masyarakat Sumatera Selatan. Dalam beberapa tahun terakhir, atlet-atlet sepeda Polda Sumsel terus menunjukkan perkembangan yang membanggakan dan mampu tampil di berbagai kejuaraan bergengsi," kata Ahmad Budi, Minggu (14/6).