JPNN.com - Internasional - Timur Tengah

Personel UNIFIL di Lebanon Selatan Ditembaki Tank Israel

Senin, 17 November 2025 – 13:23 WIB
Arsip - Prajurit TNI dari Satgas Batalyon Mekanis (Yonmek) TNI Kontingen Garuda Indobatt XXIII-R/UNIFIL membersihkan puing-puing dari badan jalan untuk membuka jalur distribusi logistik di Lebanon Selatan, Senin (4/11/2024). (ANTARA/HO-Penerangan Satgas Yonmek TNI Konga XXIII-R/UNIFIL.)

jpnn.com, ISTANBUL - Tank Israel menembaki personel pasukan sementara PBB di Lebanon Selatan (UNIFIL) pada Minggu (16/11) waktu setempat.

Misi PBB tersebut menyatakan bahwa pasukan penjaga perdamaian telah meminta kepada pasukan Zionis Israel untuk berhenti menembak melalui saluran penghubung UNIFIL.

"Peluru senapan mesin berat mengenai sasaran sekitar lima meter dari personel penjaga perdamaian yang sedang berjalan kaki, sehingga mereka harus mencari perlindungan," kata UNIFIL dalam pernyataannya.

"Insiden tersebut tidak menimbulkan korban," kata pasukan PBB itu.

UNIFIL menegaskan bahwa serangan di dekat posisi yang didirikan Israel di wilayah Lebanon tersebut merupakan "pelanggaran serius" terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1701.

Misi PBB itu juga mendesak tentara Israel menghentikan tindakan agresif dan serangan terhadap atau di dekat pasukan penjaga perdamaian yang berupaya mendukung pemulihan stabilitas yang dituju bersama oleh Israel dan Lebanon.

Resolusi DK PBB Nomor 1701 tersebut disahkan pada 11 Agustus 2006 untuk menghentikan permusuhan antara pasukan Israel dengan kelompok Syiah Lebanon Hizbullah dan membentuk sebuah zona bebas senjata di antara Sungai Litani Lebanon dengan Garis Biru, yaitu garis demarkasi antara kedua negara.

Ketegangan di wilayah Lebanon selatan makin buruk menyusul serangan udara pasukan Israel ke wilayah Lebanon yang lakukan hampir setiap hari, dengan dalih menyerang infrastruktur dan anggota Hizbullah.

Israel berulah, tank tentara zionis menembaki personel pasukan sementara PBB di Lebanon Selatan (UNIFIL).

Sumber Anadolu

