Persyaratan Bahasa Inggris Untuk Mengajukan Visa ke Australia Menjadi Sorotan
Baca beritanya dalam bahasa Inggris
Apsara Raj fasih berbahasa Inggris, tetapi pemerintah Australia tampaknya tidak mempercayai kemampuannya.
Tidak peduli kalau bahasa Inggris adalah bahasa pertamanya, atau ia sudah tinggal dan bekerja di Australia selama 13 tahun.
Aspara tetap harus membuktikan kemampuan bahasanya setiap kali mengajukan visa baru di Australia/
"Saya menghabiskan hampir tiga ribu dolar hanya untuk mengikuti tes bahasa Inggris," katanya, yang mengatakan sudah ikut sebanyak enam tes.
"Bagaimana mungkin ketika skor saya selalu tertinggi tapi saya harus terus-menerus membuktikan fasih berbahasa Inggris?" jelasnya.
Aspara mengatakan seringkali ia mengalami kerumitan untuk mendapatkan visa Australia, seperti dialami juga oleh banyak migran lainnya.
Perlunya mengikuti tes bahasa Inggris sampai berulang-ulang sebagian besar disebabkan karena sertifikat memiliki batas waktu atau "kedaluwarsa", begitu juga dokumen visa lainnya, seperti laporan kesehatan dan surat keterangan baik polisi, yang hanya berlaku beberapa tahun.
Tes bahasa Inggris diperlukan sebagai syarat untuk mengajukan sejumlah visa ke Australia, bukan cuma untuk visa studi
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
JPNN VIDEO
- ABC Indonesia
Dunia Hari Ini: Taylor Swift Umumkan Pertunangan, Fotonya Disukai Puluhan Juta OrangRabu, 27 Agustus 2025 – 23:40 WIB
- ABC Indonesia
Unjuk Rasa DPR di Jakarta Berakhir Rusuh, Polisi Tembakan Gas Air Mata ke Arah MassaSelasa, 26 Agustus 2025 – 23:54 WIB
- ABC Indonesia
Dunia Hari Ini: Unjuk Rasa Serentak di Australia Menuntut Pemberian Sanksi Terhadap IsraelSenin, 25 Agustus 2025 – 23:42 WIB
- ABC Indonesia
Royalti Musik di Indonesia dan Australia, Serupa Tapi Tak SamaJumat, 22 Agustus 2025 – 23:49 WIB
- Humaniora
Penyelesaian Honorer Lewat Jalur PPPK Tidak akan Tuntas, Prabowo Harus Meniru SBYKamis, 28 Agustus 2025 – 18:45 WIB
- Nasional
Mobil Rantis Brimob Lindas Pengemudi Ojol, Mensesneg Bereaksi BeginiKamis, 28 Agustus 2025 – 23:00 WIB
- Kriminal
Pria Asal Semarang Ini Jadi Tersangka Pembunuhan Kacab Bank, Tak DisangkaKamis, 28 Agustus 2025 – 18:56 WIB
- Jabar Terkini
21 Mobil Hangus Terbakar di Bengkel Antapani BandungKamis, 28 Agustus 2025 – 20:10 WIB
- Bulutangkis
Kejuaraan Dunia 2025: Nasib Kontras Putri KW dan Gregoria Mariska TunjungKamis, 28 Agustus 2025 – 17:46 WIB