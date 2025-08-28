Close Banner Apps JPNN.com
Persyaratan Bahasa Inggris Untuk Mengajukan Visa ke Australia Menjadi Sorotan

Kamis, 28 Agustus 2025 – 23:55 WIB
Persyaratan Bahasa Inggris Untuk Mengajukan Visa ke Australia Menjadi Sorotan - JPNN.COM
Apsara Raj mengatakan ia tidak bisa mengerti mengapa harus membuktikan kemampuannya berbahasa Inggris meski bahasa tersebut adalah bahasa pertamanya. (ABC News: Lachlan Bennett)

Baca beritanya dalam bahasa Inggris

Apsara Raj fasih berbahasa Inggris, tetapi pemerintah Australia tampaknya tidak mempercayai kemampuannya.

Tidak peduli kalau bahasa Inggris adalah bahasa pertamanya, atau ia sudah tinggal dan bekerja di Australia selama 13 tahun.

Baca Juga:

Aspara tetap harus membuktikan kemampuan bahasanya setiap kali mengajukan visa baru di Australia/

"Saya menghabiskan hampir tiga ribu dolar hanya untuk mengikuti tes bahasa Inggris," katanya, yang mengatakan sudah ikut sebanyak enam tes.

"Bagaimana mungkin ketika skor saya selalu tertinggi tapi saya harus terus-menerus membuktikan fasih berbahasa Inggris?" jelasnya.

Baca Juga:

Aspara mengatakan seringkali ia mengalami kerumitan untuk mendapatkan visa Australia, seperti dialami juga oleh banyak migran lainnya.

Perlunya mengikuti tes bahasa Inggris sampai berulang-ulang sebagian besar disebabkan karena sertifikat memiliki batas waktu atau "kedaluwarsa", begitu juga dokumen visa lainnya, seperti laporan kesehatan dan surat keterangan baik polisi, yang hanya berlaku beberapa tahun.

Tes bahasa Inggris diperlukan sebagai syarat untuk mengajukan sejumlah visa ke Australia, bukan cuma untuk visa studi

Sumber ABC Indonesia

