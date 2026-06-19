Pertacami Siapkan Generasi Baru, Indonesia Bidik Dominasi MMA Asia

jpnn.com - Upaya Indonesia memperkuat posisi di peta persaingan Mixed Martial Arts (MMA) Asia kembali berlanjut.

Melalui ajang PB PERTACAMI National MMA Championships 2026, ratusan petarung muda hingga senior unjuk kemampuan di JSI Resort Megamendung, Bogor, pada 19-20 Juni 2026.

Sebanyak 128 atlet dari puluhan klub dan berbagai daerah di Tanah Air ambil bagian dalam kejuaraan ini. Ajang tersebut tidak hanya menjadi perebutan gelar nasional, tetapi juga bagian dari proses seleksi dan pembinaan jangka panjang menuju kompetisi internasional.

Para peserta terbagi dalam beberapa kelompok usia dan kategori, mulai dari U-14, U-16, U-18 hingga senior, dengan puluhan nomor yang dipertandingkan.

Kehadiran atlet junior dan senior sekaligus menjadi ruang evaluasi regenerasi MMA Indonesia.

Ketua Umum PERTACAMI yang juga Presiden GAMMA Tommy Paulus Hermawan menegaskan bahwa kejuaraan ini memiliki tujuan yang lebih luas dari sekadar kompetisi.

"Kejuaraan ini bukan hanya soal siapa yang berdiri sebagai juara hari ini. Ini tentang proses menyiapkan atlet yang kelak mampu membawa Indonesia bersaing di level tertinggi dunia."

"Target kami ialah membentuk generasi yang lima tahun ke depan bisa berdiri di panggung internasional dan mengharumkan nama bangsa," ujarnya.