Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Pertahanan Jadi Kunci Persib Bandung Raih Gelar Juara Super League 2025/2026

Sabtu, 23 Mei 2026 – 23:33 WIB
Pertahanan Jadi Kunci Persib Bandung Raih Gelar Juara Super League 2025/2026 - JPNN.COM
Persib Bandung saat mengangkat trofi juara Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (23/5/2026). (ANTARA/Ilham Nugraha)

jpnn.com, BANDUNG - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menyebut solidnya lini pertahanan sebagai kunci sukses timnya memenangkan trofi kompetisi Super League musim 2025/2026, Sabtu (23/5/2026).

Keberhasilan mempertahankan gelar ini membuat Maung Bandung sukses mencatatkan rekor tiga kali juara berturut-turut (hattrick) dalam sejarah kompetisi domestik.

“Saya pikir pertahanan memberikan kami gelar juara musim ini,” ujar Bojan di Bandung, Sabtu.

Baca Juga:

Gawang skuad berjuluk Maung Bandung tercatat hanya kemasukan 22 gol musim ini, yang menjadi kebobolan paling sedikit dibandingkan tim-tim lain di liga.

Menurut Bojan, stabilitas di lini belakang menjadi fondasi penting yang menjaga konsistensi performa tim dari awal hingga akhir musim.

Dia menambahkan bahwa prinsip sederhana tanpa kebobolan menjadi kunci dalam perjalanan Persib meraih gelar juara.

Baca Juga:

Benteng kokoh tersebut, Bojan menambahkan, menutupi kekurangan Persib yang dinilainya tidak selalu tajam dalam memanfaatkan peluang.

“Meski kami menciptakan peluang dan tidak selalu mencetak gol, pertahanan tetap menjadi bagian terbaik dari permainan kami,” katanya.

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menyebut solidnya lini pertahanan sebagai kunci sukses timnya memenangkan trofi kompetisi Super League musim 2025/2026, Sabtu

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib juara liga  Super League  Bojan Hodak  Persib  Persib Bandung 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp