Pertahankan Predikat Tertinggi TOP CSR Awards 2026, Pupuk Kaltim Raih 3 Penghargaan

jpnn.com, JAKARTA - PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) mendapat tiga penghargaan di ajang TOP CSR Awards 2026.

Tiga penghargaan tersebut meliputi TOP CSR Awards 2026 dengan predikat Star 5, Medali Platinum, serta TOP Leader on CSR Commitment 2026 bagi Direktur Utama Pupuk Kaltim, Gusrizal.

Predikat Star 5 merupakan level tertinggi penilaian TOP CSR Awards bagi perusahaan yang memiliki sistem, kebijakan, serta implementasi CSR dengan kategori sangat ekselen dan layak menjadi benchmark perusahaan lain.

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Sementara Medali Platinum, menjadi bentuk apresiasi atas keberhasilan Pupuk Kaltim mempertahankan predikat Star 5 secara konsisten selama beberapa tahun penyelenggaraan penghargaan.

Sekretaris Perusahaan Pupuk Kaltim, Anggono Wijaya, mengungkapkan penghargaan tersebut menjadi bukti komitmen perusahaan menjalankan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) secara konsisten dan terukur, sekaligus bagian dari upaya Pupuk kaltim menjaga keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang.

“Bagi Pupuk Kaltim, TJSL bukan sekadar kewajiban perusahaan. Tapi bagian integral dari strategi keberlanjutan untuk menciptakan nilai tambah bagi masyarakat, lingkungan, dan perusahaan secara bersama,” ujar Anggono.

Menurut Anggono, berbagai inisiatif difokuskan untuk mendukung ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penguatan UMKM, pengelolaan lingkungan, pendidikan, kesehatan, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Seluruhnya diselaraskan dengan prinsip Environmental, Social and Governance (ESG), ISO 26000 Social Responsibility, serta penciptaan nilai bersama atau Creating Shared Value (CSV).