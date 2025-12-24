Pertama di Dunia, BYD Hadirkan Oli Mesin untuk PHEV

jpnn.com - Pabrikan mobil asal Build Your Dreams (BYD) meluncurkan oli mesin khusus untuk kendaraan Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV).

Pelumas mesin itu merupakan hasil kolaborasi Mobil. Selain itu, oli mesin tersebuut diklaim pertama di dunia yang bisa digunakan oleh kendaraan ramah lingkungan karena dilengkapi teknologi hybrid DM-i (Dual Mode) kendaraan BYD.

Dilaporkan Carnewschina pada Selasa waktu setempat, oli ini dirilis untuk mengatasi tantangan pelumasan yang dihadapi oleh mesin PHEV dalam kondisi operasi tertentu.

Dibandingkan dengan kendaraan bertenaga bensin tradisional, model PHEV memiliki mode operasi mesin lebih kompleks, yang ditandai dengan seringnya start dan stop, operasi durasi pendek pada suhu rendah, dan operasi intermiten di bawah beban tinggi.

Seringnya start dan stop menyebabkan peningkatan keausan mesin dan bantalan mengalami beban tinggi secara instan selama peralihan mode.

Selain itu, mengemudi jarak pendek pada suhu rendah menghasilkan uap air, sehingga meningkatkan risiko emulsifikasi oli.

Dengan demikian, operasi intermiten beban tinggi menuntut stabilitas dan kebersihan oli mesin yang lebih tinggi.

Secara spesifik, perusahaan tersebut mengeklaim oli mesin unggulan kelas 0W-20 memiliki ketahanan aus yang melebihi standar industri sebesar 50 persen dan stabilitas emulsifikasi 2,5 kali lebih tinggi dari standar, sehingga mengatasi masalah peningkatan produksi uap air pada mesin hybrid selama pengoperasian suhu rendah dan jarak pendek.