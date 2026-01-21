Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Pertama di Dunia, Lepas Buka Delaer di Kelapa Gading

Rabu, 21 Januari 2026 – 09:24 WIB
Lepas, menunjukan keseriusan Indonesia dengan menghadirkan dealer pertama di Kelapa Gading, Jakarta Timur. Foto: Lepas

jpnn.com, JAKARTA UTARA - Pabrikan mobil asal Tiongkok, Lepas, menunjukan keseriusan Indonesia dengan menghadirkan dealer pertama di Kelapa Gading, Jakarta Timur pada Senin (19/1).

Dealer yang hadir pertama di RI itu menghadirkan standar baru bagi pengalaman New Energy Vehicle (NEV) premium, dari inovasi kendaraan hingga layanan kelas atas.

Semuanya dirancang untuk menghadirkan esensi sejati dari brand Lepas.

Pemilihan Indonesia sebagai lokasi dealer pertama di dunia mencerminkan peran strategis pasar ini dalam peta pengembangan global Lepas.

Zeng Shuo, President Director Chery Group Indonesia mengungkapkan peresmian dealer di Indonesia menjadi langkah penting dalam perjalanan global brand LEPAS.

Indonesia dipilih sebagai titik awal karena perannya yang strategis dalam pengembangan brand ke depan.

"Kehadiran showroom MAS Kelapa Gading menegaskan komitmen LEPAS, untuk membangun LEPAS secara berkelanjutan melalui jaringan, layanan, dan pengalaman brand yang konsisten,” ungkap Zeng Shuo.

Dia menambahkan dengab pertumbuhan segmen NEV yang semakin matang serta karakter konsumen yang kian selektif.

