JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Pertama di Indonesia, Aesthetic Gynecology Center Tawarkan Layanan Kesehatan Holistik

Jumat, 13 Maret 2026 – 20:48 WIB
Pertama di Indonesia, Aesthetic Gynecology Center Tawarkan Layanan Kesehatan Holistik
Grand Opening Aesthetic Gynecology Center. Foto: Tim Aesthetic Gynecology Center

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Health360 Indonesia berkolaborasi dengan YPK Mandiri meresmikan Aesthetic Gynecology Center, pusat layanan terintegrasi pertama di Indonesia yang menggabungkan estetika ginekologi, dermatologi, brain wellness, hingga pain management.

Dokter Spesialis Dermatologi, Venereologi dan Estetika YPK Mandiri, dr. Maria Clarissa Wiraputranto, Sp.D.V.E, menyoroti hubungan erat antara kesehatan kulit dan perubahan hormonal pada perempuan. 

Maria menjelaskan kulit merupakan organ yang sangat responsif terhadap dinamika internal tubuh di setiap fase kehidupan perempuan.

"Kulit memiliki banyak reseptor hormon seperti estrogen, progesteron, dan androgen, sehingga fluktuasi hormon dapat langsung memengaruhi kondisi kulit, rambut, serta jaringan di sekitarnya," kata Maria di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Maria memaparkan perubahan hormonal pada fase tertentu seperti menjelang menstruasi, kehamilan, hingga kondisi medis seperti PCOS, dapat memicu produksi minyak berlebih, hiperpigmentasi, hingga pertumbuhan rambut yang tidak diinginkan. 

Perubahan itu juga sangat terasa saat perempuan memasuki masa pascapersalinan maupun penuaan.

Setelah melahirkan, penurunan hormon dapat menyebabkan rambut rontok sementara, kulit lebih sensitif, atau munculnya jerawat hormonal. 

Sementara menjelang menopause, berkurangnya hormon estrogen dapat menurunkan produksi kolagen, sehingga kulit menjadi lebih kering, tipis, dan lebih mudah muncul kerutan. 

Aesthetic Gynecology Center, pusat layanan terintegrasi pertama di Indonesia yang menggabungkan estetika ginekologi, dermatologi, brain wellness.

