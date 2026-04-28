JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Pertama di Indonesia, Implan Koklea Nucleus Nexa Bisa Diperbarui Perangkat Lunaknya

Selasa, 28 April 2026 – 15:35 WIB
Pertama di Indonesia, Implan Koklea Nucleus Nexa Bisa Diperbarui Perangkat Lunaknya - JPNN.COM
Cochlear Ltd menghadirkan teknologi implan koklea pintar terbaru, Cochlear Nucleus Nexa System di pasar Indonesia. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Cochlear Ltd menghadirkan teknologi implan koklea pintar terbaru, Cochlear Nucleus Nexa System di pasar Indonesia.

Inovasi ini memungkinkan para pengguna implan tetap terhubung dengan perkembangan teknologi masa depan, melalui pembaruan perangkat lunak yang dilakukan langsung.

Marketing Director Cochlear (Asian Growth Markets), Ashish Joshi menyampaikan sistem ini bagian dari terobosan signifikan dalam solusi pendengaran global.

Baca Juga:

"Cochlear bangga dapat menghadirkan inovasi ini di kawasan ASEAN, termasuk Indonesia, sebagai bagian dari komitmen kami dalam memperluas akses terhadap teknologi pendengaran yang lebih canggih dan berkelanjutan," kata Ashish di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Berbeda dengan teknologi sebelumnya, Nucleus Nexa menjadi implan koklea pertama yang dilengkapi dengan memori internal dan firmware yang dapat diperbarui.

Hal ini memungkinkan pengguna mengakses inovasi terbaru, baik melalui prosesor suara maupun dari dalam implan itu sendiri, seiring dengan perkembangan teknologi dari waktu ke waktu.

Baca Juga:

Salah satu keunggulan teknis utama dari sistem ini, yakni kemampuan menyimpan pengaturan prosesor suara secara personal (MAP’s) di dalam memori implan.

Fitur tersebut sangat membantu pasien untuk kembali terhubung dengan cepat, apabila di masa depan membutuhkan prosesor suara baru atau unit pengganti.

Teknologi implan koklea pintar terbaru, Cochlear Nucleus Nexa System perdana hadir di pasar Indonesia.

TAGS   teknologi implan  Implan  Cochlear  perangkat lunak 

