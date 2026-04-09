Pertama di Indonesia, Mazda Dirikan Dealer Sekaligus Training Center di PIK2

jpnn.com, TANGERANG - Mazda Indonesia meresmikan dealer dan training center yang berlokasi di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, pada Kamis (9/4).

Peresmian dealer tersebut menandai langkah strategis Mazda dalam memperkuat jaringan, serta membangun kapabilitas sumber daya manusia, sebagai fondasi untuk pertumbuhan jangka panjang di Indonesia.

CEO Eurokars Group Indonesia, Herbert Kwee mengatakan dealer terbaru ini merupakan bagian dari arah strategis perusahaan yang dijalankan secara terencana.

“Kami meresmikan Mazda Indonesia Training Centre dan dealer. Ke depan, kami juga mendukung berbagai inisiatif strategis lain-nya. Ini adalah langkah-langkah yang terencana untuk membangun fondasi yang lebih kuat dan mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan,” ungkap Herbert di PIK2, Kamis.

Dealer Mazda PIK2 memiliki fasilitas 3S (Sales, Service, Spare Parts) yang mengintegrasikan seluruh layanan dalam satu lokasi.

Fasilitas itu dirancang untuk menghadirkan layanan yang konsisten dan efisien, sekaligus memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam setiap tahap kepemilikan kendaraan Mazda.

Kawasan PIK2 dipilih sebagai lokasi strategis seiring dengan pertumbuhan-nya sebagai pusat aktivitas gaya hidup dan bisnis.

Mazda meyakini kawasan ini akan memainkan peran penting dalam mendukung ekspansi jaringan, serta menjangkau pelanggan secara lebih luas.