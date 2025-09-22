Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Pertama di Indonesia, Robot Bedah Otak Resmi Meluncur

Senin, 22 September 2025 – 20:16 WIB
Pertama di Indonesia, Robot Bedah Otak Resmi Meluncur - JPNN.COM
konferensi pers Siloam Neuroscience Summit (SNS) 2025 pada Sabtu (20/9). Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Siloam International Hospitals, melalui Siloam Hospitals Lippo Village resmi memperkenalkan Brainlab Cirq Robotic Suite, robot bedah otak pertama di Tanah Air.

Peresmian teknologi canggih itu dilakukan dalam ajang Siloam Neuroscience Summit (SNS) 2025 yang digelar di Jakarta pada Sabtu, (20/9).

Kehadiran robot tersebut menegaskan posisi Siloam Hospitals Lippo Village sebagai Center of Excellence Neuroscience yang berkomitmen pada inovasi.

Baca Juga:

CEO Siloam International Hospitals, Caroline Riady menegaskan robot bedah saraf ini menjadi bukti nyata komitmen Siloam dalam menghadirkan fasilitas medis dengan teknologi paling mutakhir.

"Kami percaya bahwa presisi sejati hadir ketika teknologi canggih dipadukan dengan keahlian para dokter bedah saraf terbaik bangsa," kata Caroline di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Caroline meyakini filosofi 'precision meets experts', menjadi kunci yang akan membawa hasil operasi lebih aman dan efektif .

Baca Juga:

Kehadiran inovasi teknologi medis mumpuni dipercaya dapat meningkatkan kualitas hidup pasien.

"Kini pasien di Indonesia bisa merasakan teknologi kelas dunia yang sebelumnya hanya tersedia di pusat neuroscience internasional," imbuhnya.

Siloam Hospitals Lippo Village, secara resmi memperkenalkan Brainlab Cirq Robotic Suite, robot bedah otak pertama di Indonesia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Robot Bedah Otak  Siloam Hospitals  teknologi  operasi 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp