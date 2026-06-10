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JPNN.com - Pendidikan

Pertama di Indonesia, UBM Punya Platform AI Tutor Terintegrasi Kurikulum OBE

Rabu, 10 Juni 2026 – 20:00 WIB
Pertama di Indonesia, UBM Punya Platform AI Tutor Terintegrasi Kurikulum OBE - JPNN.COM
UBM meluncurkan BM AI Tutor, platform AI Tutor pertama di Indonesia yang terintegrasi Kurikulum OBE. Foto Humas UBM

jpnn.com - JAKARTA - Universitas Bunda Mulia (UBM) mempertegas posisinya sebagai pelopor inovasi pendidikan tinggi berbasis teknologi.

Hal itu ditandai dengan peluncuran BM AI Tutor, platform tutor berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) pertama di Indonesia, yang terintegrasi langsung dengan kurikulum Outcome-Based Education (OBE).

Peluncuran ini menjadi langkah strategis UBM menjawab tantangan transformasi pendidikan di era digital, sekaligus meningkatkan kualitas pengalaman belajar mahasiswa melalui teknologi yang adaptif, personal, dan berbasis data.

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Rektor Universitas Bunda Mulia Doddy Surja Bajuadji, M.B.A., mengatakan bahwa BM AI Tutor dirancang sebagai tutor privat digital yang dapat diakses kapan dan di mana saja oleh mahasiswa.

“BM AI Tutor diharapkan menjadi tonggak penting dalam transformasi pendidikan tinggi Indonesia,” katanya saat peluncuran, Rabu (10/6).

Dia menambahkan bahwa platform ini mendukung proses pembelajaran yang lebih efektif, personal, dan terukur sekaligus memperkuat komitmen UBM dalam menghadirkan pendidikan yang unggul, relevan, dan berdaya saing global.

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Berbeda dengan berbagai platform AI yang telah tersedia saat ini, BM AI Tutor memiliki keunggulan utama berupa integrasi langsung dengan kurikulum OBE yang diterapkan di UBM.

Seluruh aktivitas pembelajaran, mulai dari diskusi, latihan, hingga evaluasi, dirancang untuk mendukung pencapaian Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang telah ditetapkan dalam kurikulum.

UBM meluncurkan BM AI Tutor, platform AI Tutor pertama di Indonesia terintegrasi Kurikulum OBE

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TAGS   UBM  Platform AI  BM-AI Tutor  pendidikan 
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