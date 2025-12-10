Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Teknologi - Gadget

Pertama di RI, Advan Macha Hadir dengan Chipset MediaTek Dimensity 7060, Bidik Gen Z

Rabu, 10 Desember 2025 – 10:28 WIB
Peluncuran Advan Macha di Cipete, Jakarta Selatan, baru-baru ini. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Advan meluncurkan smartphone terbaru, Advan Macha yang dirancang untuk menarik pasar Generasi Z.

Ponsel teranyar yang diterinspirasi dari filosofi minuman matcha tersebut, menjadi smartphone pertama di Indonesia yang dilengkapi dengan chipset MediaTek Dimensity 7060.

Penggunaan prosesor tersebut memastikan setiap proses dalam perangkat berjalan dengan optimal, stabil, dan ringan.

CEO Advan Indonesia, Chandra Tansri, menegaskan kehadiran produk ini menjadi bentuk solusi nyata bagi konsumen.

Dalam produk terbaru ini, Chandra menyebut pihaknya memadukan inovasi modern dengan keandalan tinggi.

"Bukti komitmen nyata kami menghadirkan smartphone Macha yang memadukan inovasi modern dan keandalan tinggi untuk mendukung produktivitas Gen-Z," kata Chandra di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Sementara itu, Marketing Manager Advan Indonesia, Melly Karmelia menyatakan pernyataan yang sejalan dengan Chandra Tasri soal posisi gawai tersebut di pasar.

Berdasarkan materi komunikasi produk, teknologi teranyar ini membidik anak muda, terutama Gen Z.

Advan Macha hadir dengan teknologi Chipset Dimensity 7060 Pertama di Indonesia, bidik pasar Gen Z.

