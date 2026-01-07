Close Banner Apps JPNN.com
Pertama di Tiongkok, GAC Peroleh Sertifikasi Keamanan Data Kendaraan

Rabu, 07 Januari 2026 – 09:58 WIB
Pertama di Tiongkok, GAC Peroleh Sertifikasi Keamanan Data Kendaraan - JPNN.COM
Ilustrasi logo GAC Group. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - GAC Group mengumumkan telah memperoleh pengakuan otoritatif di bidang keamanan data kendaraan lewat perolehan “Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Data Kendaraan” pertama di industri Tiongkok.

Perolehan sertifikasi itu diberikan pada 24 Desember 2025 lalu.

Di tengah pesatnya perkemabangan teknologi kecerdasan di industri otomotif keamanan data menjadi salah satu faktor krusial dalam melindungi privasi pengguna, menjaga keselamatan publik, dan keamanan nasional.

Baca Juga:

Dalam siaran persnya GAC Aion, Rabu (7/1), pencapaian tersebut menegasi posisi GAC sebagai pelopor dalam pengembangan keamanan data yang sistematis sekaligus menetapkan standar baru tata kelola data otomotif di era kendaraan pintar dan terkoneksi.

Sertifikasi tersebut diperoleh berdasarkan standar nasional GB/T 44464-2024 General Requirements of Vehicle Data.

Baca Juga:

Mereka menilai secara menyeluruh sistem manajemen keamanan data perusahaan, mulai dari struktur organisasi, kebijakan dan prosedur, perlindungan teknis, hingga kolaborasi dengan mitra dalam rantai industri.

Sebelumnya, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Tiongkok tengah menaruh perhatian besar pada keamanan dan perlindungan data pribadi dengan menerbitkan Undang-Undang Keamanan Data Republik Rakyat Tiongkok dan Undang-Undang Perlindungan Informasi Pribadi Republik Rakyat Tiongkok.

GAC menjadi produsen otomotif pertama di Tiongkok yang berhasil memperoleh sertifikasi keamanan data kendaraan.

TAGS   Keamanan Data  GAC Group  kendaraan  Hyptec 
