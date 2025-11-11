Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Musik

Pertama Kali ke Sawahlunto, Geisha Hadirkan Kejutan di SIMFES 2025

Selasa, 11 November 2025 – 13:43 WIB
Geisha saat tampil dalam Sawahlunto International Music Festival (SIMFES) 2025 di Taman Silo, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat pada Sabtu (8/11). Foto: Dedi Yondra / JPNN.com

jpnn.com, SAWAHLUNTO - Grup musik, Geisha memberi kejutan saat tampil dalam Sawahlunto International Music Festival (SIMFES) 2025 di Taman Silo, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat pada Sabtu (8/11).

Tidak hanya membawakan lagu andalan, Geisha ternyata menampilkan salah satu lagu legendaris yang berjudul Minangkabau.

Vokalis Geisha, Regina Poetiray menyanyikan lagu Minangkabau dengan sangat merdu. Dia bahkan melantunkan lirik berbahasa Minang itu dengan sempurna, sambil diiringi bunyi keyboard sederhana yang dimainkan Dhan.

Regina Geisha kemudian menjelaskan bahwa dirinya punya kedekatan emosional dengan Ranah Minang. Dia ternyata pernah tinggal di Padang, Sumatera Barat, sehingga bisa bernyanyi lagu Minang.

"Aku tumbuh dengan budaya Minang. Ayah aku lahir di Padang, Indarung. Lalu akhirnya ke Jakarta, punya keluarga, aku lahir di Jakarta," ungkap Regina Poetiray di Taman Silo, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat pada Sabtu (8/11).

Oleh sebab itu, Geisha merasa sangat bangga bisa tampil di SIMFES 2025. Sebab, ini pertama kalinya Geisha menghibur di Kota Sawahlunto.

Saat menjadi bintang tamu SIMFES 2025, Geisha beraksi dengan formasi Regina (vokal), Dhan (kibor), dan Nard (bass), dibantu oleh additional Andri (drum) dan Alief (gitar).

"Senang sekali hadir di Sawahlunto, akhirnya bertemu teman-teman di sini, ini pertama kali Geisha ke Sawahlunto," ucap Regina Geisha.

SIMFES 2025  SIMFes  Geisha  Lagu Geisha  Sawahlunto International Music Festival  Sawahlunto 
