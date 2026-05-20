JPNN.com - Entertainment - Musik

Pertama Kali Main Musikal di Pagelaran Sabang Merauke, Raisa Ungkap Tantangannya

Rabu, 20 Mei 2026 – 16:40 WIB
Konferensi pers Pagelaran Sabang Merauke 'Hikayat Srikandi Nusantara' di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (20/5). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Penyanyi Raisa Andriana bakal tampil untuk pertama kalinya dalam Pagelaran Sabang Merauke dengan tema 'Hikayat Srikandi Nusantara'.

Dia mengaku ini pertama kali dirinya terlibat dalam sebuah acara musikal.

Oleh karena itu, pelantun Kali Kedua tersebut merasa bahwa menjajal pagelaran musikal merupakan sebuah tantangan tersendiri.

"Jadi, ini memang pertama kalinya aku ikut musikal dan langsung skalanya enggak main-main ya, langsung pagelaran sebesar ini, begitu. Jadi, challenge-nya adalah semuanya," ujar Raisa di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (20/5).

Dia merasa ada berbagai tantangan untuk tampil di pagelaran musikal, yakni mulai bernyanyi, berlatih koreografi, akting, hingga menghapal skrip.

Sebab, menjajal sebuah pagelaran musikal merupakan pengalaman baru baginya.

"Mulai nyanyi-nyanyinya challenge, latihan koreografinya challenge, terus habis itu acting dan menghapalkan scriptnya challenge, latihannya challenge, semuanya adalah challenge yang baru buat aku," ucap Raisa.

"Jadi, nanti pasti aku akan menemukan tantangan-tantangan lagi ketika kita lagi latihan, lagi GR, dan lain-lain," sambungnya.

