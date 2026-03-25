JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Pertamax Series Jadi Primadona Lebaran 2026, Konsumsi Naik Signifikan

Rabu, 25 Maret 2026 – 17:18 WIB
Pertamax Series menjadi primadona masyarakat selama arus mudik dan balik Lebaran 2026. Foto: Dokumentasi Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Produk bahan bakar berkualitas dari PT Pertamina (Persero) yakni Pertamax Series, menjadi pilihan utama masyarakat selama arus mudik dan balik Lebaran 2026.

Hal ini terlihat dari lonjakan konsumsi sejumlah produk Pertamax yang signifikan selama periode Ramadan hingga Idulfitri, dibanding konsumsi rata-rata harian Januari 2026 (konsumsi normal).

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron mengungkapkan peningkatan konsumsi berbagai varian BBM jenis Pertamax dibandingkan dengan rata-rata normal harian Januari 2026 menunjukkan semakin banyak masyarakat memilih bahan bakar berkualitas.

Hal ini diyakini untuk menunjang perjalanan jarak jauh yang lebih nyaman dan optimal.

“Perjalanan mudik identik dengan jarak tempuh yang panjang dan kondisi lalu lintas yang dinamis. Karena itu, banyak masyarakat memilih Pertamax Series untuk menjaga performa kendaraan tetap optimal selama perjalanan,” ujarnya.

Pada 20 Maret 2026 atau H-1 sebelum Lebaran, yang merupakan salah satu puncak arus pulang, konsumsi Pertamax (RON 92) tercatat meningkat 11,8 persen dibanding rata-rata harian periode normal.

Sementara itu, produk ramah lingkungan Pertamax Green (RON 95) mencatat kenaikan paling tinggi, yakni 94,7 persen dibanding periode normal.

TAGS   Pertamax Series  Pertamina  Lebaran 2026  BBM  Muhammad Baron  Lebaran  Idulfitri 
