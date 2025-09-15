Pertamax Turbo Drag Fest 2025 Putaran III: Pembalap DIY & Tangerang Merajai Kelas Drag Race dan Drag Bike

jpnn.com, TASIKMALAYA - Pertamina Patra Niaga menggelar Pertamax Turbo Drag Fest 2025 putaran III di Lanud Wiriadinata, Tasikmalaya, yang diikuti lebih dari seribu delapan ratus pembalap dari berbagai wilayah.

Pj. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun menyampaikan event ini tidak hanya meningkatkan brand awareness Pertamax Turbo sebagai BBM berperforma tinggi dan low sulfur, tetapi juga komitmen memajukan dunia otomotif di Indonesia.

"Pertamax Turbo Drag Fest 2025 diharapkan menjadi sarana kompetisi yang aman dan resmi bagi pecinta otomotif untuk menyalurkan hobi balap dan mencetak prestasi," ujar Roberth.

Pertamax Turbo Drag Fest 2025 berhasil masuk sebagai rangkaian kalender event Ikatan Motor Indonesia (IMI) 2025 dan ke depan diharapkan bisa menjadi event Kejurnas IMI.

"Kami terus berkoordinasi dengan pihak IMI dan berupaya agar Pertamax Turbo Drag Fest ini kedepannya bisa masuk menjadi salah satu agenda Kejurnas IMI 2026," jelas Roberth.

Untuk kategori drag race, juara umum peserta diraih oleh Satria Putra Ramadhan (DIY) dari tim GMJ 1, disusul Cucuk Deny Noviawan (Jateng) dari tim GMJ 1 X Girimarto Racing di posisi kedua, dan Istono (DIY) dari tim GMJ 1 di posisi ketiga.

Sementara pada kategori drag bike, gelar juara umum berhasil diraih oleh Ade Sumarta (Tangerang) bersama tim Volumspeed173 / Yukido Race Team, posisi kedua ditempati oleh M. Hendra Delly (Magelang) dari Yukido Race Team, dan Heriansyah (Tangerang) dari Yukido Race Team menempati posisi ketiga.

"Saya pasti senang sekali bisa meraih juara 1, apalagi hadiah yang diberikan luar biasa, termasuk kesempatan ke Mandalika. Pertamax Turbo Drag Fest 2025 ini benar-benar keren, serta sangat memfasilitasi pembalap-pembalap seperti kami. Dengan Pertamax Turbo, performa mesin terasa enteng, tarikannya mantap, dan memang sangat cocok untuk drag race," ujar Satria Putra Ramadhan.