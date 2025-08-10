Pertamina Ajak Masyarakat Berkolaborasi Bangun Gaya Hidup Sehat dan Berkelanjutan

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) menggelar acara Road to Pertamina Eco RunFest (PERF) 2025.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari kampanye keberlanjutan menuju acara puncak Pertamina Eco RunFest 2025 pada November mendatang.

PERF diselenggarakan di Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu 10 Agustus 2025 untuk mengajak masyarakat dan berbagai komunitas menggiatkan olahraga dan hidup sehat.

Tak sekadar olahraga, PERF menghadirkan dengan talkshow terkait budaya sadar lingkungan sehingga akan memperkuat masa depan Indonesia yang lebih hijau.

Corporate Secretary Pertamina Arya Dwi Paramita menekankan PERF 2025 bukan sekadar ajang olahraga, melainkan gerakan kolektif untuk membangun kesadaran lingkungan.

“Sejak pertama kali digelar, kami berkomitmen untuk memberikan kesadaran bagi masyarakat tentang bagaimana pentingnya selain kesehatan juga lingkungan. Kami merancang kegiatan ini secara kolaboratif dengan melibatkan para komunitas lari dan komunitas yang concern dengan lingkungan," terang Arya di sela Talkshow PERF di GBK, Jakarta, Minggu (10/8).

Pada kesempatan tersebut, dia mengungkapkan Pertamina berharap acara Pertamina Eco RunFest menjadi pioneer dalam membangun ekosistem yang inklusif dan berkelanjutan, baik dari program olahraga lari (eco run) maupun festival musik (energizing music festival) dan produk ramah lingkungan (eco market).

"Pertamina juga mengajak saudara kita, sahabat disablitas. Semoga pada tahun ini akan banyak sahabat disablitas yang bergabung dan juga meramaikan Pertamina Eco RunFest," lanjut Arya.