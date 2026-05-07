Pertamina & Apache Bahas Peluang Kolaborasi Global Pengembangan Reservoir Migas Kompleks

Kamis, 07 Mei 2026 – 17:19 WIB
Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Oki Muraza (kiri) saat menghadiri diskusi strategis dengan Apache Corporation terkait peluang pengembangan operasi hulu migas dengan fokus pada penguatan kolaborasi pengembangan reservoir konvensional dan non-konvensional guna mendukung peningkatan produksi minyak nasional. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, HOUSTON - PT Pertamina (Persero) melakukan diskusi strategis dengan Apache Corporation terkait peluang pengembangan operasi hulu minyak dan gas bumi dengan fokus pada penguatan kolaborasi pengembangan reservoir konvensional dan non-konvensional guna mendukung peningkatan produksi minyak nasional.

Pertemuan tersebut dihadiri Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Oki Muraza, Senior Vice President, U.S. Assets & Corporate Development Apache Corporation Scott Grandt, serta jajaran manajemen.

Diskusi membahas sejumlah peluang kerja sama, mulai dari pengembangan aset hulu migas di Indonesia, potensi kolaborasi internasional, hingga penjajakan minat investasi dan peluang eksplorasi Apache di Indonesia.

Salah satu topik utama yang menjadi perhatian adalah pengembangan low quality reservoir melalui penerapan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) dan Multi-Stage Fracturing (MSF).

Teknologi ini dinilai memiliki potensi untuk mendukung optimalisasi produksi lapangan migas nasional, khususnya pada reservoir dengan karakteristik yang lebih kompleks.

Kedua perusahaan turut menjajaki potensi pengembangan unconventional reservoir yang dinilai memiliki prospek menarik di tengah dinamika keekonomian energi dan perkembangan rantai pasok global saat ini.

Pertamina menekankan pentingnya membangun ekosistem pengembangan migas non konvensional yang kompetitif, didukung skema fiskal yang menarik, kepastian regulasi, penguatan supply chain, serta kolaborasi dengan mitra strategis global yang memiliki pengalaman teknis dan operasional.

Pertamina juga membuka peluang partnership pada aset-aset migas domestik milik perusahaan, sekaligus menjajaki potensi kolaborasi pada aset internasional.

Pertamina  Apache  Kolaborasi  Minyak dan Gas Bumi  investasi 
