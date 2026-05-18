Pendidikan

Pertamina & ASRI Energi Edukasi Bangun Kesadaran Generasi Muda Terhadap Transisi Energi

Senin, 18 Mei 2026 – 10:23 WIB
Sejumlah siswa menyiapkan hasil karya inovasi saat kegiatan Pertamina X ASRI energi edukasi 'tumbuh lestari, bijak berenergi' yang diselenggarakan di SMAN 40 Jakarta pada Senin (11/5). Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) bersama ASRI Energi Edukasi menggelar program edukasi transisi energi di SMAN 40 Jakarta pada Senin, 11 Mei 2026.

Kegiatan ini sebagai upaya menanamkan kesadaran energi berkelanjutan sekaligus memperkuat pemahaman Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) kepada generasi muda.

VP CSR & SMEPP Management PT Pertamina (Persero) Rudi Ariffianto mengatakan melalui program Sekolah Energi Berdikari (SEB), Pertamina mendorong pelajar memahami pentingnya transisi energi dan penguasaan STEM sejak dini sebagai bekal menghadapi masa depan sektor energi.

Hal ini juga dilatarbelakangi fakta peminatan siswa di Indonesia terhadap STEM hanya 18 persen.

“Transisi energi dan penguatan STEM harus diperkenalkan sejak awal agar generasi muda memiliki kesiapan dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan energi masa depan,” kata Rudi dalam keterangannya, Senin (18/5).

Menurut Rudi, Indonesia memiliki potensi energi nonfosil yang besar sehingga edukasi sejak dini menjadi langkah strategis untuk menyiapkan calon pemimpin, regulator, dan pelaku industri energi di masa depan.

Program ini juga sejalan dengan dual growth strategy Pertamina, yakni menjaga ketahanan energi nasional melalui bisnis inti migas sekaligus mempercepat pengembangan energi rendah karbon dan energi baru terbarukan (EBT).

Pada kesempatan yang sama, Ketua Yayasan Berkat Budaya Sejahtera Glory Oyong mengatakan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam memperkuat edukasi keberlanjutan bagi generasi muda.

Lewat kegiatan ini, Pertamina dan ASRI Energi Edukasi membangun kesadaran generasi muda terhadap transisi energi dan penguatan STEM

Pertamina  ASRI Energi Edukasi  transisi energi  generasi muda  STEM  edukasi 
