Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Pertamina Bangun Aliansi Strategis demi Percepat Inovasi Digital di Sektor Hulu Migas

Kamis, 07 Mei 2026 – 17:26 WIB
Pertamina Bangun Aliansi Strategis demi Percepat Inovasi Digital di Sektor Hulu Migas - JPNN.COM
Pertamina memperkuat ketahanan energi nasional dengan memperluas kolaborasi global guna mendorong peningkatan kinerja di sektor hulu minyak. Foto: Pertamina

jpnn.com, HOUSTON - PT Pertamina (Persero) terus memperkuat ketahanan energi nasional dengan memperluas kolaborasi global guna mendorong peningkatan kinerja di sektor hulu minyak dan gas bumi.

Sebagai bagian dari agenda strategis di Houston, Amerika Serikat, Pertamina dan Halliburton menyelaraskan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kinerja operasi hulu.

Penyelarasan itu merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman yang ditandatangani pada Februari antara PT Pertamina (Persero) dan Halliburton, dengan fokus pada area prioritas kerja sama serta pengembangan jalur implementasi yang lebih konkret.

Baca Juga:

Kedua pihak fokus pada dua area prioritas, yaitu optimalisasi keekonomian multistage fracturing (MSF) serta percepatan monetisasi sumber daya migas non-konvensional Indonesia dengan memanfaatkan pengalaman operasional Halliburton di Amerika Serikat.

Oki menyampaikan teknologi digital dan model eksekusi di lapangan menjadi kunci dalam membuka potensi reservoir yang kompleks di Indonesia.

“Pertamina berfokus pada penerapan teknologi dan model operasi yang tepat untuk meningkatkan kinerja hulu. Melalui kolaborasi dengan pemimpin teknologi global seperti Halliburton, kami menargetkan optimalisasi keekonomian MSF serta percepatan pengembangan sumber daya non-konvensional di Indonesia,” ujarnya.

Baca Juga:

Senior Vice President of Production Enhancement, Eric Holley menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung peningkatan produksi Pertamina.

"Halliburton berkomitmen kuat untuk berkolaborasi dengan Pertamina dalam meningkatkan produksi migas Indonesia. Kami siap menghadirkan kapabilitas terbaik kami di bidang fracturing dan production enhancement untuk mendukung Pertamina dalam memonetisasi Low Quality Reservoirs melalui MSF, sekaligus berkontribusi pada pengembangan ekosistem sumber daya non-konvensional Indonesia secara lebih luas,” ujarnya.

Pertamina memperkuat ketahanan energi nasional dengan memperluas kolaborasi global guna mendorong peningkatan kinerja di sektor hulu minyak.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pertamina  inovasi digital  hulu migas  Strategis 
BERITA PERTAMINA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp