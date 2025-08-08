Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Pendidikan - Pendidikan

Pertamina Bangun Gedung Riset di ITB, Dukung Inovasi Perguruan Tinggi Indonesia

Jumat, 08 Agustus 2025 – 11:35 WIB
Pertamina Bangun Gedung Riset di ITB, Dukung Inovasi Perguruan Tinggi Indonesia
Pertamina membangun Gedung Rekayasa Molekular dan Material Fungsional yang berdiri di kawasan ITB, Bandung, Jawa Barat. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, BANDUNG - PT Pertamina (Persero) melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) memberikan bantuan, berupa pembangunan fasilitas Gedung Rekayasa Molekular dan Material Fungsional yang berdiri di kawasan Institut Teknologi Bandung (ITB), Bandung, Jawa Barat.

Fasilitas hasil kerja sama antara Pertamina, ITB dan PT Paragon Technology and Innovation ini hadir mendukung kegiatan pendidikan dan penelitian di bidang rekayasa molekular dan material fungsional.

Gedung Rekayasa Molekular dan Material Fungsional memiliki sejumlah fasilitas, di antaranya laboratorium pendidikan dan riset, ruang publik, ruang perkuliahan dan seminar, area workshop, laboratorium inovasi, bengkel, kafe, serta ruang dosen.

Langkah ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto khususnya dalam memperkuat sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi dan pendidikan.

Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri dalam sambutannya mengatakan saat ini kolaborasi sangat dibutuhkan untuk tujuan membangun bangsa.

Simon pun berharap dengan terwujudnya Gedung Rekayasa Molekular dan Material Fungsional ini dapat bermanfaat untuk ITB dan peningkatan kualitas pendidikan bangsa.

Sementara itu Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) Tatacipta Dirgantara menyebut hadirnya gedung ini adalah wujud dari komitmen ITB untuk terus mengikuti perkembangan zaman, memperkuat ekosistem riset dan inovasi yang berbasis kolaborasi antara universitas dan industri.

Dia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Pertamina khususnya dan PT Paragon Corp, atas dukungan yang diberikan.



