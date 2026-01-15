Pertamina Bangun UMKM Pangan Berdaya Saing Lewat Program Pertapreneur Aggregator

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) membangun UMKM pangan fungsional agar tumbuh sebagai pelaku usaha yang berstandar dan berdaya saing melalui Program Pertapreneur Aggregator (PAG) 2025.

Program ini mendorong UMKM tidak hanya menghasilkan produk alami, tetapi juga menghadirkan pangan fungsional yang aman, teruji, dan berdampak nyata bagi ketahanan pangan nasional.

Pendekatan tersebut menempatkan keamanan pangan dan kualitas produk sebagai fondasi utama dalam proses pendampingan UMKM, agar bisnisnya berkembang serta naik level.

Pertamina mendorong penguatan tata kelola produksi, konsistensi mutu, serta kesiapan operasional agar UMKM pangan lokal mampu berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron menyampaikan penguatan UMKM pangan sejalan dengan Asta Cita Pemerintah, khususnya dalam mendukung ketahanan pangan nasional dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

“UMKM pangan perlu didorong untuk naik kelas dengan standar yang kuat. Dengan sistem dan kualitas yang terjaga, UMKM dapat berperan dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus menyediakan produk yang bermanfaat bagi masyarakat,” kata Baron dalam keterangannya, Kamis (15/1).

Salah satu peserta Program Pertapreneur Aggregator 2025, Imago Raw Honey asal Bogor, merupakan satu dari 10 Champion PAG 2025 yang saat ini tengah memasuki tahap Business Acceleration & Scaling Up.

Melalui pendampingan program tersebut, Imago Raw Honey memperkuat strategi bisnis dan kesiapan ekspansi melalui pengembangan madu fungsional berbasis riset guna menjaga kualitas produk sekaligus memastikan keamanan pangan secara konsisten.