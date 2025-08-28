Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Pertamina Berdayakan Bank Sampah Beo Asri Kelola Jelantah, Jadi Sumber Ekonomi Bagi 880 Warga

Kamis, 28 Agustus 2025 – 18:35 WIB
Pertamina Berdayakan Bank Sampah Beo Asri Kelola Jelantah, Jadi Sumber Ekonomi Bagi 880 Warga - JPNN.COM
Pertamina memberdakan Bank Sampah Beo Asri di Kelurahan Tegalreja, Cilacap Selatan yang menghasilkan sumber ekonomi bagi 880 warga. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, CILACAP - PT Pertamina (Persero) melalui PT Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit IV Cilacap (RU IV) mendukung pemberdayaan masyarakat Bank Sampah Beo Asri di Kelurahan Tegalreja, Cilacap Selatan.

Program ini menghimpun partisipasi masyarakat untuk mengumpulkan minyak jelantah (Used Cooking Oil/UCO) agar memiliki nilai tambah ekonomi sekaligus mencegah pencemaran lingkungan dari limbah minyak jelantah.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengungkapkan Bank Sampah Beo Asri menjadi salah satu mitra Pertamina dalam tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL).

Baca Juga:

Pertamina melalui RU IV menggandeng Bank Sampah Beo Asri sejak 2023.

Pada perkembangannya, saat ini Bank Sampah Beo Asri berhasil menghimpun partisipasi 880 warga untuk mengumpulkan minyak jelantah.

Volume rata-rata pengumpulan minyak jelantah mencapai 175 per kilogram per bulan.

Baca Juga:

Selanjutnya, minyak jelantah yang terkumpul dijual ke Perkumpulan Pengelola Sampah dan Bank Sampah Nusantara (Perbanusa Cilacap) dengan harga Rp 5 ribu per kilogram, sehingga dapat menghasilkan omzet hingga Rp 12 juta per tahun.

Fadjar menambahkan Pertamina mengembangkan ekosistem energi ramah lingkungan, salah satunya dengan minyak jelantah yang bisa diolah menjadi Sustainable Aviation Fuel, bahan bakar pesawat terbang.

Pertamina memberdakan Bank Sampah Beo Asri di Kelurahan Tegalreja, Cilacap Selatan yang menghasilkan sumber ekonomi bagi 880 warga

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pertamina  minyak jelantah  bank sampah  sumber ekonomi  UMKM  Ekonomi  Lingkungan 
BERITA PERTAMINA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp