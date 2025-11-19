Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Pertamina Berhasil Jaga Kinerja Keuangan dan Operasional Tetap Solid Sepanjang 2025

Rabu, 19 November 2025 – 05:15 WIB
Pertamina Berhasil Jaga Kinerja Keuangan dan Operasional Tetap Solid Sepanjang 2025 - JPNN.COM
Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri saat menyampaikan paparan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR, Senin, 17 November 2025. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) berhasil menjaga kinerja keuangan dan operasional tetap solid sepanjang 2025, di tengah tekanan kondisi makro global.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri mengatakan pencapaian ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa Pertamina sebagai soko guru dan tumpuhan bangsa Indonesia.

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR, Senin, 17 November 2025.

Baca Juga:

Lebih lanjut Simon menyampaikan program strategis Pertamina sejalan dengan Asta Cita Pemerintah dengan fokus utama adalah penguatan swasembada energi.

“Pertamina mengimplementasikan program strategis melalui Dual Growth Strategy dengan memaksimalkan bisnis konvensional dan mempercepat transisi menuju energi rendah karbon. Ini adalah langkah improvement berkelanjutan sesuai dengan arah pembangunan nasional,” kata Simon.

Menurut Simon, program strategis Pertamina dirancang untuk mendukung agenda pemerintah meningkatkan produksi migas, memperbaiki neraca energi, dan mendorong transisi menuju energi bersih yang terjangkau bagi masyarakat.

Baca Juga:

Simon memerinci lebih lanjut, di tahun 2025 Pertamina diproyeksikan akan membukukan pendapatan sebesar USD 68 miliar atau setara dengan Rp 1.127 triliun dengan capaian laba bersih diproyeksikan sebesar USD 3,3 miliar atau setara dengan Rp 54 triliun.

Adapun kontribusi Pertamina kepada negara melalui PNBP, pajak dan dividen sampai dengan September 2025 mencapai Rp 262 triliun.

Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri menyampaikan pencapaian menggembirakan Pertamina sepanjang 2025 dalam RDP Komisi XII DPR

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pertamina  kinerja positif  Kinerja Keuangan  kinerja operasional  Simon Aloysius Mantiri  swasembada energi  migas 
BERITA PERTAMINA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp