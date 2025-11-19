Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Pertamina Berikan Beasiswa Penuh Bagi 15 Putra-Putri Kalimantan

Rabu, 19 November 2025 – 11:55 WIB
PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) berkomitmen mendukung pengembangan kapasitas generasi muda di wilayah operasi perusahaan di Kalimantan. Foto: Pertamina

jpnn.com, BALIKPAPAN - PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) berkomitmen mendukung pengembangan kapasitas generasi muda di wilayah operasi perusahaan di Kalimantan.

Tahun 2025, PHI kembali memberikan beasiswa penuh (full scholarship) kepada 15 putra-putri terbaik Kalimantan untuk menempuh pendidikan tinggi di tingkat sarjana melalui program CSR unggulan, yakni Beasiswa Sobat Bumi Kalimantan (BSBK).

Pemberian beasiswa itu resmi digelar pada sebuah acara inaugurasi yang berlangsung di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada 17 November 2025.

Penerima BSBK berasal dari sejumlah wilayah ring 1 operasi perusahaan di Kalimantan Timur, seperti Muara Badak, Muara Jawa, Samboja, Marangkayu, Anggana, dan Sanga-Sanga.

Selain itu, penerima beasiswa berasal dari Tarakan, Kalimantan Utara, serta dari Murung Pudak, Kalimantan Selatan.

Saat ini para penerima beasiswa mulai menempuh kuliah pada semester pertama di Universitas Borneo Tarakan, Universitas Mulawarman, Politeknik Negeri Samarinda, Institut Teknologi Kalimantan, dan Universitas Lambung Mangkurat.

Direktur Utama PHI Sunaryanto menyampaikan bahwa prioritas program BSBK adalah membuka kesempatan bagi generasi muda dari keluarga pra-sejahtera untuk menempuh pendidikan tinggi dan mengembangkan potensi terbaik mereka.

