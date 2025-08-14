Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - UMKM

Pertamina Bina UMKM DDistillers, Ubah Lahan Kritis Jadi Lapangan Kerja Bagi Ribuan Warga Desa

Kamis, 14 Agustus 2025 – 10:05 WIB
Mitra binaan Pertamina Syailendra Bumi Investama berhasil mengubah lahan kritis jadi lapangan pekerjaan bagi ribuan warga desa melalui budidaya sereh wangi untuk diolah menjadi minyak atsiri bernilai ekspor. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, BREBES - Hamparan lahan kering, tandus, dan tak produktif di pedesaan kini telah berubah menjadi sumber penghidupan yang memberdayakan lebih dari 2 ribu warga desa di seluruh Indonesia.

Perubahan besar ini digerakkan Syailendra Bumi Investama (Syailendra BI), sebuah social enterprise yang memproduksi minyak atsiri dan minyak nabati di bawah brand DDistillers.

Didirikan pada 2014 oleh Eliest Listiani, Syailendra BI lahir dari keprihatinan atas kondisi sosial-ekonomi masyarakat di wilayah terpencil Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

Lahan kritis terbentang luas, sementara para petani hidup miskin tanpa sumber penghasilan yang berkelanjutan.

“Awalnya kami hanya ingin mencari solusi sederhana, tanaman apa yang bisa hidup di lahan kering tanpa air di musim kemarau,” kenang Eliest.

Riset lapangan pada 2015 menemukan jawabannya, yakni sereh wangi, salah satu tanaman aromatik atsiri yang tahan di segala musim dan mampu merevitalisasi lahan.

Edukasi kepada warga pun dimulai, mengajarkan budidaya atsiri yang ramah lingkungan sekaligus mengelola limbah menjadi produk bernilai tambah dengan sistem zero waste.

Lompatan signifikan terjadi pada akhir 2020, ketika Syailendra Bumi Investama menjadi Mitra Binaan PT Pertamina (Persero) melalui program Pendanaan Usaha Mikro Kecil sebesar Rp 100 juta.

Mitra binaan Pertamina Syailendra Bumi Investama berhasil mengubah lahan kritis jadi lapangan pekerjaan bagi ribuan warga desa melalui budidaya sereh wangi

