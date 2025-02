Pertamina Borong 4 Penghargaan Bergengsi di Asian Management Excellence Awards 2025

jpnn.com, BANGKOK - PT Pertamina (Persero) kembali mencatatkan prestasi di kancah internasional dengan meraih empat penghargaan bergengsi dalam ajang Asian Management Excellence Awards 2025.

Pertamina berhasil meraih penghargaan Indonesia Employee Engagement of The Year untuk kategori perusahaan energi melalui program Pertamina Talks, serta Indonesia Diversity & Inclusion of The Year melalui program Komunitas Bergerak.

Sementara dari PT. Pertamina EP Cepu meraih penghargaan Indonesia Executive of the Year dan Indonesia Health and Wellness Initiative of the Year pada kategori perusahaan minyak dan gas.

Ajang Asian Management Excellence Awards tahun ini diikuti 130 perusahaan dari 7 negara Asia yang mengirimkan lebih dari 100 entry dan dinilai oleh panel dewan juri independen yang terdiri dari profesional dan berasal dari EY Asia Pacific, Deloitte Southeast Asia dan KPMG Singapore.

Penghargaan ini diselenggarakan Majalah Asian Business Review, media publikasi terkemuka yang mengapresiasi perusahaan-perusahaan di Asia yang telah melakukan inovasi dan terobosan dalam berbagai aspek, seperti kepemimpinan, kerjasama tim, program keterikatan pekerja (employee engagement), inisiatif kesehatan, program inovasi, serta inisiatif program inklusivitas dan keberagaman.

Pertamina menjadi satu-satunya perusahaan dari Indonesia yang berhasil meraih penghargaan dalam kategori inisiatif program Keberagaman dan Inklusivitas.

Penghargaan ini diserahkan dalam acara yang digelar di Bangkok, Thailand pada 6 Februari 2025, dan diterima langsung oleh Manager Internal Communication PT Pertamina (Persero), Sarah.

Pertamina Talks, program yang meraih penghargaan Indonesia Employee Engagement of The Year, merupakan inisiatif komunikasi internal yang dirancang untuk menciptakan keterlibatan pekerja yang tinggi melalui komunikasi dua arah antara pekerja, manajemen, serta pakar atau pengamat eksternal.