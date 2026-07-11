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JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Pertamina Borong Penghargaan di Asian Excellence Award 2026

Sabtu, 11 Juli 2026 – 15:35 WIB
Pertamina Borong Penghargaan di Asian Excellence Award 2026 - JPNN.COM
Pertamina (Persero) kembali mencatatkan pengakuan internasional dengan meraih enam penghargaan dalam ajang 16th Asian Excellence Award 2026. Foto: Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) kembali mencatatkan pengakuan internasional dengan meraih enam penghargaan dalam ajang 16th Asian Excellence Award 2026 yang digelar oleh Corporate Governance Asia di Hong Kong.

Pada ajang tersebut, Pertamina memperoleh penghargaan Asia’s Best CEO untuk Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri, Asia’s Best CFO untuk Direktur Keuangan Pertamina Mega Satria, Best Investor Relations Professional untuk VP Investor Relations Juferson Victor Mangempis, serta penghargaan korporasi untuk Best Investor Relations Team, Asia’s Best CSR, dan Sustainable Asia Award 2026.

Pengakuan itu mencerminkan konsistensi Pertamina dalam memperkuat kepemimpinan, tata kelola perusahaan, komunikasi investor, tanggung jawab sosial, dan agenda keberlanjutan.

Mengusung “Navigating Asian Leadership in a Changing Global Economic Landscape and Climate Change,” capaian tersebut juga menegaskan peran Pertamina dalam menjaga ketahanan energi nasional di tengah perubahan lanskap ekonomi global dan tantangan perubahan iklim.

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Sebagai perusahaan energi nasional, Pertamina terus menjalankan peran strategis dalam mendukung ketahanan energi, keterjangkauan, keandalan, dan keberlanjutan sebagai fondasi pembangunan nasional.

Di tengah volatilitas energi dan ketidakpastian ekonomi global, Pertamina terus memperkuat fondasi bisnis melalui eksekusi yang disiplin, pengelolaan keuangan yang prudent, keandalan operasional, dan penciptaan nilai berkelanjutan.

Penghargaan di bidang Investor Relations menjadi pengakuan atas upaya Pertamina dalam memperkuat transparansi, konsistensi komunikasi, dan engagement dengan investor serta pemangku kepentingan keuangan.

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Hal ini sejalan dengan transformasi Pertamina melalui Dual Growth Strategy, yaitu penguatan bisnis eksisting dan pengembangan bisnis rendah karbon secara bertahap dan terukur.

VP Investor Relations Pertamina, Juferson V. Mangempis mengatakan fungsi Investor Relations berperan penting dalam menjembatani arah strategis perusahaan dengan pasar dan pemangku kepentingan keuangan.

Pertamina (Persero) kembali mencatatkan pengakuan internasional dengan meraih enam penghargaan dalam ajang 16th Asian Excellence Award 2026.

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TAGS   Pertamina  Asian Excellence Award  Penghargaan  akuntabel 
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