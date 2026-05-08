Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi

Pertamina dan DOE Bahas Penguatan Pasokan Energi hingga Pengembangan Teknologi Migas

Jumat, 08 Mei 2026 – 21:01 WIB
Pertamina dan DOE Bahas Penguatan Pasokan Energi hingga Pengembangan Teknologi Migas - JPNN.COM
Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza bersama Corporate Secretary Pertamina Arya Dwi Paramita saat melakukan pertemuan dengan Departemen Energi Amerika Serikat (DOE) di Washington D.C. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, WASHINGTON DC - PT Pertamina (Persero) melakukan pertemuan dengan U.S. Department of Energy (DOE) di Washington D.C.

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto setelah kunjungan kerja ke Amerika Serikat pada Februari 2026, sekaligus bagian dari upaya Pertamina memperkuat hubungan Indonesia–Amerika Serikat melalui penjajakan kerja sama strategis di sektor energi.

Pertemuan dihadiri Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza, Corporate Secretary Pertamina Arya Dwi Paramita, serta sejumlah pejabat DOE, antara lain Deputy Assistant Secretary for Asia and the Americas Elizabeth Urbanas, Deputy Assistant Secretary for International Cooperation Aleshia Duncan, dan Director of Asian Affairs Margaux Murali.

Baca Juga:

Diskusi membahas penguatan kerja sama perdagangan energi, keamanan pasokan energi, pengembangan teknologi migas, hingga peluang kolaborasi pengembangan migas nonkonvensional antara kedua negara.

Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Oki Muraza menyampaikan Amerika Serikat merupakan salah satu mitra strategis Pertamina dalam mendukung ketahanan energi nasional.

“Indonesia adalah salah satu negara dengan pertumbuhan konsumsi energi tercepat di kawasan Asia Pasifik, sehingga membutuhkan pasokan energi yang aman, terjangkau, dan berkelanjutan. Karena itu, Pertamina terus memperkuat kemitraan strategis dengan Amerika Serikat untuk mendukung keamanan pasokan energi, pengembangan teknologi, serta peningkatan kapasitas sektor energi nasional,” ujar Oki.

Baca Juga:

Saat ini, Amerika Serikat menjadi salah satu pemasok energi utama bagi Pertamina.

Lebih dari 70 persen impor LPG Indonesia berasal dari Amerika Serikat dengan volume mencapai sekitar lebih dari 5 juta MT pada 2025.

Pertamina bertemu DOE di Washington D.C membahas sejumlah hal penting, dari penguatan pasokan energi, pengembangan tenologi migas hingga peluang kolaborasi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pertamina  Departemen Energi Amerika Serikat  DOE  migas  pasokan energi  Oki Muraza  Arya Dwi Paramita 
BERITA PERTAMINA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp