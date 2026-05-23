Pertamina dan ERIA Teken MoU, Perkuat Kemitraan Strategis di Bidang Transisi Energi

Sabtu, 23 Mei 2026 – 17:16 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina dan Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) resmi menjalin kolaborasi strategis.

Kolaborasi dimaksud dituangkan dalam Nota Kesepahaman (MoU) 'Research Collaboration and Joint Study on the Development of Sustainable Energy Transition Pathways'.

Penandatangan MoU ini menjadi salah satu kegiatan dalam rangkaian acara IPA Convex 2026.

Baca Juga: Pertamina Dorong Keterlibatan Perempuan Berkontribusi Lebih Besar di Industri Energi

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Strategi, Portfolio dan Pengembangan Usaha (SPPU) Pertamina Emma Sri Martini dengan Chief Operating Officer (COO) ERIA Dr. Takayuki Yamanaka.

Emma menyampaikan Pertamina berkomitmen untuk terus mendukung program pemerintah dalam mendukung kemandirian energi nasional dan juga mendukung transisi energi.

Untuk itu, Pertamina terus mengembangkan kapabilitasnya dan kemampuannya dengan berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk didalamnya lembaga-lembaga pemikir (think tank).

"Kemandirian energi dan transisi energi merupakan dua strategi yang dijalankan oleh Pertamina secara bersamaan. Kedua hal ini memperkuat satu dengan yang lainnya. Ini juga merupakan implementasi Dual Growth Strategy Pertamina," kata Emma.

Emma menjelaskan Pertamina saat ini menjalankan dua pilar utama strategi bisnis, yakni mengoptimalkan bisnis eksisting berbasis energi fosil serta mempercepat pengembangan bisnis rendah karbon.