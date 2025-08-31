Pertamina dan Kaleb Edukasi Bahasa Isyarat Kepada Siswa di Bitung

Minggu, 31 Agustus 2025 – 15:28 WIB

jpnn.com, BITUNG - PT Pertamina (Persero) melalui Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Integrated Terminal (IT) Bitung berkolaborasi dengan Komunitas Tuli Peduli Bitung (KALEB) menghadirkan kegiatan edukatif bertajuk “KALEB GOES TO SCHOOL” dengan tema “Kenal Isyarat, Dunia Lebih Dekat.”

Program yang dilaksanakan di SMP Negeri 02 dan SMA Negeri 02 Bitung itu melibatkan ratusan siswa dan guru sebagai peserta utama.

Tujuannya adalah memperkenalkan bahasa isyarat dasar melalui metode interaktif, menyenangkan, dan inspiratif.

Para peserta belajar abjad A–Z, sapaan sehari-hari, hingga ekspresi dasar seperti senang, sedih, marah, dan lapar.

Untuk menambah keceriaan, mereka juga mengikuti permainan edukatif seperti “Tebak Isyarat” dan “Jawab Isyarat.” Antusiasme tinggi terlihat tidak hanya dari siswa, tetapi juga dari para guru.

Mereka menyadari pentingnya pemahaman bahasa isyarat sebagai upaya menciptakan ruang belajar yang inklusif dan ramah bagi semua murid.

Dukungan guru dalam kegiatan ini menjadi sinyal positif bahwa perubahan dalam sistem pendidikan bisa dimulai dari ruang kelas, dengan guru sebagai teladan utama.

Integrated Terminal Manager Pertamina Patra Niaga IT Bitung, Muhammad Dody Iswanto, menyampaikan bahasa isyarat adalah simbol empati dan penghargaan terhadap keberagaman.