Pertamina dan Kemenko Pangan Teken MoU, Siap Berkolaborasi Wujudkan Ketahanan Pangan

jpnn.com, TANGERANG - PT Pertamina (Persero) menjalin kerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) guna berkontribusi memberi solusi atas tantangan kemandirian pangan.

Kolaborasi bertepatan dengan Hari Pangan Sedunia yang jatuh pada 16 Oktober tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) oleh Corporate Secretary Pertamina Arya Dwi Paramita dengan Deputi Koordinasi Usaha Pangan & Pertanian Kemenko Pangan Widiastuti di Booth Kemenko Pangan dalam gelaran Trade Expo Indonesia (TEI) 2025, Kamis, 16 Oktober 2025.

Corporate Secretary Pertamina Arya Dwi Paramita mengungkapkan kolaborasi ini merupakan wujud nyata Pertamina dan Kemenko Pangan dalam mewujudkan Asta Cita pemerintah melalui Program Desa Energi Berdikari (DEB).

DEB merupakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) yang bertujuan memberdayakan ekonomi desa secara berkelanjutan melalui pemanfaatan energi terbarukan dan teknologi tepat guna.

Saat ini, terdapat 176 DEB di seluruh Indonesia.

Sebanyak 106 di antaranya berfokus pada sektor pangan.

DEB ketahanan pangan mampu menghasilkan padi, sayuran, buah, daging, ikan air tawar dan makanan olahan yang signifikan.

“Bertepatan hari ini adalah Hari Pangan, jadi sebenarnya ini wujud nyata Pertamina berkontribusi pada bangsa," kata Arya dalam keterangannya, Jumat (17/10).