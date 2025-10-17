Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Pertamina dan Kemenko Pangan Teken MoU, Siap Berkolaborasi Wujudkan Ketahanan Pangan

Jumat, 17 Oktober 2025 – 10:42 WIB
Pertamina dan Kemenko Pangan Teken MoU, Siap Berkolaborasi Wujudkan Ketahanan Pangan - JPNN.COM
Corporate Secretary Pertamina Arya Dwi Paramita di acara penandatanganan nota kesepahaman dengan Kemenko Pangan dalam gelaran Trade Expo Indonesia (TEI) 2025, Kamis (16/10). Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, TANGERANG - PT Pertamina (Persero) menjalin kerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) guna berkontribusi memberi solusi atas tantangan kemandirian pangan.

Kolaborasi bertepatan dengan Hari Pangan Sedunia yang jatuh pada 16 Oktober tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) oleh Corporate Secretary Pertamina Arya Dwi Paramita dengan Deputi Koordinasi Usaha Pangan & Pertanian Kemenko Pangan Widiastuti di Booth Kemenko Pangan dalam gelaran Trade Expo Indonesia (TEI) 2025, Kamis, 16 Oktober 2025.

Corporate Secretary Pertamina Arya Dwi Paramita mengungkapkan kolaborasi ini merupakan wujud nyata Pertamina dan Kemenko Pangan dalam mewujudkan Asta Cita pemerintah melalui Program Desa Energi Berdikari (DEB).

Baca Juga:

DEB merupakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) yang bertujuan memberdayakan ekonomi desa secara berkelanjutan melalui pemanfaatan energi terbarukan dan teknologi tepat guna.

Saat ini, terdapat 176 DEB di seluruh Indonesia.

Sebanyak 106 di antaranya berfokus pada sektor pangan.

Baca Juga:

DEB ketahanan pangan mampu menghasilkan padi, sayuran, buah, daging, ikan air tawar dan makanan olahan yang signifikan.

“Bertepatan hari ini adalah Hari Pangan, jadi sebenarnya ini wujud nyata Pertamina berkontribusi pada bangsa," kata Arya dalam keterangannya, Jumat (17/10).

Pertamina dan Kemenko Pangan siap berkolaborasi mewujudkan ketahanan pangan melalui penandatanganan nota kesepahaman atau MoU

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pertamina  Kemenko Pangan  Nota Kesepahaman  ketahanan pangan  Hari Pangan Sedunia  Arya Dwi Paramita  Desa Energi Berdikari 
BERITA PERTAMINA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp