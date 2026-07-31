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JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Pertamina dan Pemprov Jabar Berkolaborasi, Olah Sampah Menjadi Hidrogen Rendah Karbon

Jumat, 31 Juli 2026 – 17:09 WIB
Pertamina dan Pemprov Jabar Berkolaborasi, Olah Sampah Menjadi Hidrogen Rendah Karbon - JPNN.COM
Grounbreaking Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Legok Nangka dan penandatangan kerja sama pengembangan Waste to Energi Jawa Barat, Rabu (29/7). Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, BANDUNG - PT Pertamina (Persero) memperkuat komitmen pengembangan energi bersih nasional melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) terkait dengan kolaborasi strategis untuk memanfaatkan sampah menjadi hidrogen rendah karbon, biomethane, dan biofuel.

Kerja sama tersebut menjadi langkah penting membangun ekosistem hidrogen terintegrasi sekaligus mendukung transisi energi dan penyelesaian persoalan sampah di Jawa Barat.

Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara PT Pertamina (Persero) dan Pemprov Jabar di Bandung, Rabu (29/7).

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Kesepakatan ini mencakup berbagai bidang kerja sama strategis, mulai dari pengembangan energi baru dan terbarukan, pengelolaan lingkungan, hingga pemberdayaan masyarakat.

Direktur Strategi, Portofolio dan Pengembangan Usaha PT Pertamina (Persero) Emma Sri Martini mengatakan, salah satu fokus utama kerja sama tersebut adalah rencana pemanfaatan methane yang berasal dari sampah yang ada di TPA Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat.

Melalui kolaborasi tersebut, biogas yang berasal dari sampah selanjutnya dipurifikasi menjadi biomethane yang kemudian diproses menjadi hidrogen.

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Upaya tersebut merupakan bagian dari pengembangan ekosistem waste to energy.

"Kerja sama ini mencakup berbagai bidang, salah satunya pengelolaan sampah di kawasan TPA Sarimukti. Sampah yang diolah nantinya akan menghasilkan biogas, kemudian dikembangkan menjadi hidrogen dan biomethane," ujar Emma.

PT Pertamina (Persero) dan Pemprov Jabar menandatangani kesepakatan bersama terkait kolaborasi untuk memanfaatkan sampah menjadi hidrogen rendah karbon

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TAGS   Pertamina  Energi bersih  Pengolahan sampah  hidrogen rendah karbon  biomethane  Biofuel  Emma Sri Martini  Dedi Mulyadi  TPA Sarimukti 
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