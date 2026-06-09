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JPNN.com - Ekonomi

Pertamina dan SLB Memperkuat Kolaborasi dalam Teknologi Hulu dan Solusi Rendah Karbon

Selasa, 09 Juni 2026 – 06:16 WIB
Pertamina dan SLB Memperkuat Kolaborasi dalam Teknologi Hulu dan Solusi Rendah Karbon - JPNN.COM
Pertamina dan SLB telah sepakat untuk menjajaki peluang penguatan kolaborasi dalam teknologi minyak dan gas bumi hulu, digitalisasi, dan solusi rendah karbon. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) dan SLB telah sepakat untuk menjajaki peluang penguatan kolaborasi dalam teknologi minyak dan gas bumi hulu, digitalisasi, dan solusi rendah karbon.

Hal itu dilakukan dengan memanfaatkan momentum kunjungan kenegaraan dan keterlibatan bilateral antara pemerintah Indonesia dan Prancis.

Kolaborasi ini berfokus pada penjajakan bersama atas potensi area kerja sama dalam studi bawah permukaan, perekahan multitahap (multistage fracturing/MSF), sumber daya nonkonvensional, peningkatan perolehan minyak (enhanced oil recovery/EOR).

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Selain itu, efisiensi operasional, penangkapan dan penyimpanan karbon (Carbon Capture and Storage/CCS), pengembangan panas bumi, serta penerapan kecerdasan buatan (AI) dan analitik untuk mendukung optimasi operasional.

Wakil Direktur Utama & Deputy CEO PT Pertamina (Persero) Oki Muraza menyampaikan kolaborasi teknologi memegang peranan penting dalam memperkuat ketahanan energi sekaligus mendukung transformasi sektor energi nasional.

"Pertamina terus memperkuat kemitraan dengan pemain teknologi global untuk mendorong inovasi yang dapat meningkatkan kinerja operasional, mendukung peningkatan produksi minyak dan gas bumi, serta mempercepat pengembangan solusi energi yang lebih efisien dan berkelanjutan," ujar Oki.

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Kedua organisasi menegaskan kembali komitmen mereka untuk memperdalam kolaborasi ini dan menerjemahkan prioritas yang telah disepakati menjadi program-program konkret yang mendukung ketahanan energi dan tujuan transisi energi Indonesia. (mrk/jpnn)

Pertamina dan SLB telah sepakat untuk menjajaki peluang penguatan kolaborasi dalam teknologi minyak dan gas bumi hulu, digitalisasi, dan solusi rendah karbon

Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi

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TAGS   Pertamina  SLB  teknologi  rendah karbon  Kolaborasi  panas bumi  sektor energi  Oki Muraza 
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