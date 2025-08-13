Pertamina dan UI Berkolaborasi, Luncurkan AI Talent Hub Indonesia

jpnn.com, DEPOK - PT Pertamina (Persero) bersama Direktorat Inovasi dan Riset Berdampak Tinggi Universitas Indonesia (UI) menandatangani kerja sama strategis untuk meluncurkan AI Talent Hub Indonesia di gedung UI Depok pada 12 Agustus 2025.

Kolaborasi ini menjadi bukti kuatnya sinergi antara dunia pendidikan dan industri dalam mencetak talenta unggul dan inovator masa depan.

Program ini dirancang untuk membekali generasi muda Indonesia dengan keterampilan di bidang kecerdasan buatan (AI), sekaligus membangun kolaborasi lintas sektor yang mendukung kemandirian energi, hilirisasi industri, serta keberlanjutan pembangunan nasional.

Corporate Secretary PT Pertamina (Persero) Arya Dwi Paramita menyampaikan AI menjadi salah satu kunci strategis dalam mewujudkan ketahanan energi dan industri berbasis data.

“Sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya kemandirian energi serta hilirisasi dan industrialisasi, Pertamina berkomitmen menjaga ketahanan energi nasional sekaligus memberi manfaat nyata bagi masyarakat," kata Arya dalam keterangannya, Rabu (13/8).

Melalui AI Talent Hub Indonesia, lanjut Arya, Pertamina tidak hanya memberikan pelatihan, tetapi juga membangun ekosistem kolaboratif antara akademisi, industri, dan komunitas teknologi.

"Kami percaya teknologi secanggih apa pun tidak akan berarti tanpa talenta yang mumpuni,” ungkap Arya.

Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi UI Prof. Dr. Hamdi Muluk, M.Si., menjelaskan AI Talent Hub merupakan program pengembangan talenta muda melalui pelatihan, inkubasi, dan kompetisi proyek berbasis AI.