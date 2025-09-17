Pertamina Dinilai Bisa Jadi Trendsetter dari Dekarbonisasi 1 Juta Ton

jpnn.com, JAKARTA - Pakar ekonomi dan lingkungan IPB University, Profesor Eka Intan Kumala Putri menilai positif upaya Pertamina mereduksi lebih dari 1 juta ton equivalen emisi karbon pada semester I 2025.

Menurut Eka, langkah tersebut bisa menempatkan BUMN energi itu sebagai trendsetter dekarbonisasi dan berbagai upaya Pertamina mereduksi karbon, harus diapresiasi.

”Sebagai trendsetter, sehingga industri-industri lain mengikuti langkah Pertamina. Orang akan melihat bahwa sebagai perusahaan besar, Pertamina mampu mereduksi karbon dalam jumlah besar, supaya hasilnya kelihatan,” ujar Eka.

Dia berharap, upaya itu terus berlanjut termasuk melalui transisi energi yang saat ini pun terus dikembangkan Pertamina.

Pertamina harus mampu mengkonversi penggunaan energi fosil seperti batubara kepada yang lebih ramah lingkungan.

Begitu juga produk yang dihasilkan, Pertamina juga harus terus mengembangkan energi baru dan terbarukan (EBT) seperti panas bumi, biofuel, bioethanol, dan bahkan pengolahan minyak jelantah menjadi bioavtur.

”Makanya kalau Pertamina memiliki target rendah karbon dan itu tercapai, tentu bagus dan kita apresiasi. Meski tentu saja harus terus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi. Karena mau tidak mau, semua industri mengarah pada proses industri rendah karbon,” kata Eka.

Dari sisi ekonomi, Eka menilai upaya Pertamina juga sangat menguntungkan, terutama dalam jangka panjang. Termasuk meningkatkan saya saing di tingkat global.